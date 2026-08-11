$!Tecnología, liderazgo y visión: la fórmula para el futuro empresarial

Ninguna empresa opera de forma autónoma solo por instalar la tecnología más avanzada. Ese fue el mensaje central que quedó de la conversación “Tecnología que transforma empresas, personas que transforman organizaciones”, organizada por EL COLOMBIANO, SAP e Indra Group, en el cual la principal reflexión que quedó es que las personas y la cultura organizacional siguen siendo el factor que decide si una transformación tecnológica funciona o se queda en el papel.

Entre los planteamientos más relevantes del encuentro, Germán Borrero, director de Soluciones de Gestión Empresarial de Indra Group señaló que “la tecnología seguirá evolucionando. Cada vez será más inteligente, más predictiva y más autónoma. Pero el verdadero diferencial seguirá estando en la capacidad de las personas para convertir esa tecnología en mejores decisiones, una cultura más preparada para el cambio y nuevas oportunidades de crecimiento”.

En su concepto, el éxito de un proyecto tecnológico toca el corazón de la empresa, un sistema como SAP modifica todos los procesos y el factor decisivo es cómo el equipo humano adopta esas herramientas. Las soluciones son las mismas para todas las compañías, la diferencia está en el talento y en una cultura abierta al cambio. Sin embargo, Borrero dijo que el mayor riesgo suele ser la ruptura entre lo que decide el equipo directivo y lo que vive el equipo operativo.

Indra Group acompaña a las organizaciones en el diseño, la integración y la implementación de transformaciones tecnológicas complejas, combinando conocimiento del negocio, capacidades técnicas y gestión del cambio. Ese planteamiento se conectó con la visión que sobre la empresa autónoma compartió Catalina Manrique, gerente General SAP, al explicar que este es un modelo donde los agentes de inteligencia artificial ejecutan procesos completos bajo supervisión humana, y con el caso de Brinsa, la compañía antioqueña que ilustró en la práctica cómo se ve esa transformación cuando el liderazgo la asume como propia.