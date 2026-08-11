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En un encuentro organizado por EL COLOMBIANO, SAP e Indra Group, líderes de la alta gerencia antioqueña analizaron cómo la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta de apoyo para convertirse en parte activa de la operación empresarial.

  • Andrés Arias, gerente Cluster negocios digitales Cámara de Comercio de Medellín, Karen Brazdys, CEO Brinsa, Catalina Manrique, gerente general SAP, y Germán Borrero, director de soluciones de gestión empresarial Indra Group. Foto: Cortesía
    Andrés Arias, gerente Cluster negocios digitales Cámara de Comercio de Medellín, Karen Brazdys, CEO Brinsa, Catalina Manrique, gerente general SAP, y Germán Borrero, director de soluciones de gestión empresarial Indra Group. Foto: Cortesía
  • Tecnología, liderazgo y visión: la fórmula para el futuro empresarial
  • Tecnología, liderazgo y visión: la fórmula para el futuro empresarial
hace 4 horas
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Ninguna empresa opera de forma autónoma solo por instalar la tecnología más avanzada. Ese fue el mensaje central que quedó de la conversación “Tecnología que transforma empresas, personas que transforman organizaciones”, organizada por EL COLOMBIANO, SAP e Indra Group, en el cual la principal reflexión que quedó es que las personas y la cultura organizacional siguen siendo el factor que decide si una transformación tecnológica funciona o se queda en el papel.

Entre los planteamientos más relevantes del encuentro, Germán Borrero, director de Soluciones de Gestión Empresarial de Indra Group señaló que “la tecnología seguirá evolucionando. Cada vez será más inteligente, más predictiva y más autónoma. Pero el verdadero diferencial seguirá estando en la capacidad de las personas para convertir esa tecnología en mejores decisiones, una cultura más preparada para el cambio y nuevas oportunidades de crecimiento”.

En su concepto, el éxito de un proyecto tecnológico toca el corazón de la empresa, un sistema como SAP modifica todos los procesos y el factor decisivo es cómo el equipo humano adopta esas herramientas. Las soluciones son las mismas para todas las compañías, la diferencia está en el talento y en una cultura abierta al cambio. Sin embargo, Borrero dijo que el mayor riesgo suele ser la ruptura entre lo que decide el equipo directivo y lo que vive el equipo operativo.

Indra Group acompaña a las organizaciones en el diseño, la integración y la implementación de transformaciones tecnológicas complejas, combinando conocimiento del negocio, capacidades técnicas y gestión del cambio. Ese planteamiento se conectó con la visión que sobre la empresa autónoma compartió Catalina Manrique, gerente General SAP, al explicar que este es un modelo donde los agentes de inteligencia artificial ejecutan procesos completos bajo supervisión humana, y con el caso de Brinsa, la compañía antioqueña que ilustró en la práctica cómo se ve esa transformación cuando el liderazgo la asume como propia.

Tecnología, liderazgo y visión: la fórmula para el futuro empresarial

La visión de Indra Group sobre la empresa autónoma

Para Germán Borrero, de Indra Group, la empresa autónoma funciona como un modelo operativo que se construye con las personas, más que como un producto que solo se instala. Un sistema como SAP toca el corazón de la compañía porque modifica todos sus procesos, pero la tecnología por sí sola no garantiza resultados.

El factor que marca la diferencia es el talento, cómo el equipo humano adopta las nuevas prácticas y las lleva a la operación diaria. SAP complementa esa visión desde la arquitectura, un modelo con una capa de datos y otra de agentes de inteligencia artificial que ejecutan procesos completos, siempre bajo supervisión humana. Las personas gestionan, los asistentes coordinan, los agentes ejecutan, resumió el panel.

Brinsa, un caso de éxito

Hace cinco años, Brinsa, empresa referente en la industria de la química de la sal en Colombia, se propuso la meta de multiplicar por tres sus ingresos y utilidades en un plazo corto, algo que parecía desproporcionado para una compañía de capital familiar. Para lograrlo, invirtió $850.000 millones en un lapso de cuatro años para desplegar un proceso de transformación tecnológica que cambió por completo su forma de operar.

De acuerdo con Karen Brazdys, CEO de Brinsa, la compañía identificó que su tecnología no soportaría la demanda de un mercado volátil. Por eso contrató consultoría para confirmar el diagnóstico, evaluó alternativas de talla mundial y eligió a SAP como socio estratégico, con Indra Group como implementador. La decisión se llevó a junta directiva y accionistas como una apuesta estratégica de toda la organización, más que como un asunto operativo. No fue la inversión más grande de la historia de la compañía, pero sí la más determinante para su futuro.

Claves para cualquier empresa

De la experiencia de Indra Group con Brinsa quedaron varias lecciones para cualquier empresa que evalúe dar el salto: primera, que el liderazgo debe estar presente durante todo el proceso. Segunda, la cultura pesa tanto como la tecnología, dado que las soluciones son iguales para todas las compañías y la diferencia está en el talento. Tercera, la adopción rápida reduce los dolores de la transición y acelera el retorno. Cuarta, un aliado estratégico de escala respalda el proceso. Y quinta, el miedo al riesgo sigue siendo la principal razón por la que muchas empresas nunca arrancan su transformación.

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