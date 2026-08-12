El proyecto que nació como extensión de un proyecto transmedia reúne conversaciones con expertos en inteligencia artificial, educación, liderazgo, transformación digital y emprendimiento. Además, Tecnología real para personas reales es una obra que no solo piensa sobre el papel de la tecnología en el mundo, sino sobre el rol que debe tener la humanidad respecto a ella. A lo largo de sus capítulos, la publicación aborda temas como inteligencia artificial, liderazgo, innovación, educación, comunicación, ética tecnológica y transformación digital, con el propósito de acercar estos conceptos a estudiantes, emprendedores, empresarios, servidores públicos y ciudadanos mediante un lenguaje sencillo y accesible. Para Linares, el punto de partida fue reconocer que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Ya está en la educación, en la salud, en la economía, en el gobierno y en los sistemas que nos rodean. Ya no se trataba de advertir que venía una revolución tecnológica, sino de entender cómo esa transformación está ocurriendo y qué significa para las personas”, explicó. Sin embargo, insiste en que el desafío no está en la tecnología por sí misma, sino en las decisiones que se toman alrededor de su uso. “Si la tecnología mejora la vida de las personas, representa un avance para la humanidad. Pero si se utiliza para hacer daño o para reemplazar aquello que nos hace humanos, pierde su propósito”, afirmó.

La inteligencia artificial como herramienta, no como sustituto

El libro reúne experiencias de investigadores, empresarios, académicos, desarrolladores y líderes de distintos sectores que ya están aplicando inteligencia artificial para resolver problemas concretos. Entre los ejemplos aparecen iniciativas relacionadas con educación, salud, servicios financieros, gestión pública, protección ambiental y bienestar animal. Más que explicar el funcionamiento técnico de estas herramientas, Linares buscó mostrar sus posibilidades y sus desafíos. Durante la investigación encontró proyectos que utilizan inteligencia artificial para optimizar la atención en hospitales, transformar los procesos educativos y facilitar soluciones para diferentes comunidades.

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Pero también identificó riesgos asociados a su uso irresponsable, como los fraudes digitales, la suplantación de identidad y la desinformación. Por eso considera que uno de los principales retos de esta época es fortalecer la alfabetización digital. “Los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad. Debemos ayudar a que las personas comprendan estas tecnologías para que puedan aprovecharlas y no convertirse en víctimas de ellas”, señaló.

Lo que la IA todavía no puede hacer

Aunque reconoce el potencial de la inteligencia artificial para aumentar la productividad y transformar procesos, Linares advierte que existen capacidades humanas que no deberían relegarse. En su opinión, el riesgo aparece cuando las personas dejan de pensar, crear o cuestionar porque delegan esas tareas completamente a una herramienta tecnológica. ”La inteligencia artificial puede potencializar capacidades, pero no puede sentir, sorprenderse ni desarrollar pensamiento crítico como lo hace un ser humano. Lo importante es que nosotros dominemos la tecnología y no que ella termine dominándonos “, sostuvo. Esa reflexión también se traslada al mundo laboral. Para el autor, el manejo de herramientas de inteligencia artificial dejará de ser una habilidad exclusiva de los profesionales tecnológicos y se convertirá en una competencia transversal para abogados, economistas, médicos, periodistas y otras profesiones. Sin embargo, considera que las organizaciones seguirán valorando capacidades como la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación, habilidades que continúan marcando una diferencia humana.

Un llamado a crear tecnología desde Colombia

Otro de los mensajes que atraviesa la publicación es la necesidad de que el país deje de asumir un papel exclusivamente consumidor frente a la innovación. “Queremos que Colombia no solo utilice la tecnología que desarrollan otros, sino que también sea capaz de crearla. Debemos convertirnos en desarrolladores, en productores de conocimiento y no únicamente en usuarios”, afirmó. Con esta obra, Linares —quien durante los últimos años ha impulsado proyectos de divulgación tecnológica como Especiales Enlace Trece y Código Abierto, además de publicar libros sobre tecnología y liderazgo— busca ampliar la conversación sobre el acceso al conocimiento y la transformación digital. Más que anticipar respuestas definitivas sobre el futuro, Tecnología real, para personas reales plantea una invitación a comprender los cambios tecnológicos con una mirada crítica, ética y humana.

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