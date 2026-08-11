Colombia avanza hacía una generación plateada y longeva, lo que exige transformaciones institucionales, así como de las empresas y los mismos ciudadanos. Hace apenas unos años aparecieron las primeras señales: las tasas de natalidad se empezaron a desplomar y hoy llegan a una tasa de fecundidad de 1,0 hijos por mujer, reportó el DANE a corte del pasado 20 de marzo. Todo esto sucedió a un ritmo extremadamente acelerado y comparable con países como Japón. Mientras tanto, la esperanza de vida alcanzó los 78,1 años, según datos de la ONU. En otras palabras, en nuestro país cada vez hay más personas mayores y menos niños y jóvenes. En el Primer Congreso Empresarial “El Futuro es Plateado”, organizado por Porvenir, empresa del Grupo Aval, la longevidad fue el eje de la conversación. El debate partió de una realidad demográfica: de acuerdo con las proyecciones oficiales, la población mayor de 50 años seguirá creciendo de manera sostenida, lo que representa retos en el sistema pensional, de salud, laboral y en las necesidades propias de este grupo poblacional.

Un reto de grandes magnitudes

En palabras del economista Mauricio Reina, quien participó en el Congreso con una conferencia, y quien ha venido desarrollando investigaciones sobre esta nueva realidad, reconoce que la longevidad es un reto global, que empieza a impactar las bases de las sociedades tanto como el cambio climático o la inteligencia artificial. Esta afirmación no es exagerada, si se tiene en cuenta que el sistema pensional de cualquier país depende de los trabajadores cotizantes, quienes permiten que, con sus aportes, se pague a los pensionados. Esta estructura que ha funcionado por décadas hoy exige repensarla, debido al cambio demográfico. Además, Reina señaló que, si bien la longevidad es el resultado de avances en las políticas de protección social y salud pública a lo largo de la historia, hoy Colombia debe adaptarse a una nueva realidad demográfica. Por ello planteó la necesidad de transformar tres sistemas fundamentales: el pensional, el de salud y el educativo. “Sin esos cambios, la población mayor seguirá siendo vista como un grupo residual y no podrá aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece una vida más larga”. En este sentido, Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, destacó que es fundamental que los diferentes sectores empiecen a reconocer a las personas mayores como una realidad que cada vez va a ganar más presencia. “Como sociedad tenemos que trabajar para que la longevidad sea una etapa con la mejor calidad de vida, buena salud, una actitud positiva y un propósito”, dijo en entrevista a El Colombiano, y fue optimista al reconocer que ya existe “una red de organizaciones y personas unidas alrededor del bienestar de las personas mayores”

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, empresa del grupo Aval. Foto: Cortesía.

El talento no tiene edad

Romper paradigmas y desmitificar mitos sobre la longevidad es una de las mayores tareas que tenemos como sociedad. El español Juan Carlos Alcaide, reconocido sociólogo y conferencista, quien también estuvo presente en el Congreso “El futuro es plateado”. Para él, el pensionarse no debería ser el fin, ya que muchos que salen del mercado laboral en la edad de pensión acumulan una experiencia que termina desperdiciándose. Frente a este escenario, invitó al sector público en Colombia a impulsar ecosistemas de innovación y emprendimiento, especialmente a personas que salen del mercado laboral tras alcanzar la pensión. “Esa experiencia puede convertirse en una oportunidad para crear empresas enfocadas en atender las necesidades de una población mayor que seguirá creciendo”, sostuvo. En este contexto, Largacha Martínez, afirmó que: “Mejorar la calidad de vida de las personas mayores significa construir un país más próspero, más desarrollado, con mayor productividad e iniciativa, pero, sobre todo, un país más feliz”.

Premios Innova Mayor

Porvenir promueve la formación, el emprendimiento y la empleabilidad de personas mayores. Por ello, y por segundo año consecutivo a reconocido con el Premio Innova Mayor a las empresas que están comprometidas con la longevidad como una oportunidad para innovar, atraer talento, generar mercados y fortalecer la competitividad. Miguel Largacha Martínez resaltó que la primera edición del Premio Innova Mayor, realizada en 2025, recibió cerca de 400 postulaciones, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 629. A su juicio, este aumento evidencia un mayor compromiso de las empresas e instituciones con la inclusión laboral y el desarrollo de iniciativas dirigidas a las personas mayores. En esta línea, en el marco del Congreso fueron presentados los ganadores del Premio Innova Mayor en su segunda edición: En la categoría Innovación Silver, el primer lugar fue para Cafam, gracias a su programa Salud Vitalidad+, un modelo gerontológico comunitario que, desde 1987, integra servicios de salud, actividad física, cultura y turismo para personas mayores en Bogotá y con el que se han beneficiado 89.110 personas. El segundo y el tercer puesto fueron para la Fundación Keralty y Aurora Enterprises S.A.S. BIC, respectivamente.

Premio Innova Mayor: Foto: Cortesía.