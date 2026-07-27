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Suvivienda Internacional, compañía con más de 18 años en el mercado inmobiliario, destaca el crecimiento de colombianos que quieren invertir en su vivienda propia en Colombia y que residen en el extranjero.

  • Suvivienda Internacional tiene una proyección de finalizar este año 2026 con aproximadamente 220 colombianos que compren vivienda desde el exterior. Foto: Cortesía.
    Suvivienda Internacional tiene una proyección de finalizar este año 2026 con aproximadamente 220 colombianos que compren vivienda desde el exterior. Foto: Cortesía.
  • Colombianos en el exterior impulsan el sueño de inversión en vivienda en el país
  • Colombianos en el exterior impulsan el sueño de inversión en vivienda en el país
hace 2 horas
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El deseo de tener una vivienda propia en Colombia dejó de ser eso, un sueño, para convertirse en una tendencia real entre los colombianos que hoy hacen su vida en el extranjero. Así lo destaca Suvivienda Internacional, la empresa aliada entre las constructoras, los bancos y el cliente, que lleva 18 años en el mercado, especializado en vender proyectos de vivienda y aprobar créditos para colombianos que están por fuera del país y que quieren invertir en Colombia.

Invertir en vivienda desde el extranjero

Los estudios de mercado confirman que esta tendencia de invertir en vivienda se hizo visible bajo la pregunta ¿Para qué objetivo los colombianos en el exterior envían dinero a sus familiares?

“A través de los bancos empezamos a identificar que estas remesas llegan directamente a familiares: mamás, papás, hermanos, con el fin de comprar vivienda. Es por eso que, desde Suvivienda Internacional, acompañamos a los colombianos en el exterior y así lograr ese sueño de tener su casa propia”, explica Susana Giraldo Arango, directora de crédito de Suvivienda Internacional.

Esta compañía ofrece proyectos en el área metropolitana de Medellín: Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Bello y Oriente Antioqueño. Además del Eje Cafetero, Pereira, Bogotá y Barranquilla, gracias a la alianza con Apiros, Bienes y Bienes y Gerenciar.

También se ha identificado que los coterráneos que residen por fuera del país, por décadas, han tenido la mentalidad de que acceder a un crédito en Estados Unidos es un tema complejo y difícil de cumplir.

“Comenzamos a tejer un ambiente propicio para que estas personas cumplan sus sueños, sea para invertir en vivienda o mejorar el estado de su patrimonio. Además, acompañamos en el proceso para lograr la aprobación del crédito de vivienda que necesitan”, comenta Esteban González, director de ventas y mercadeo de Suvivienda Internacional.

Suvivienda Internacional es aliado oficial de 5 reconocidos bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Unión y Banco de Occidente, con el objetivo de lograr la aprobación de estos créditos sin necesidad de que la persona se mueva de Estados Unidos.

¿Por qué invertir en el país?

Personas que residen desde hace años en el exterior y se han perdido la evolución de la ciudad donde vivieron inicialmente se han encontrado con más motivaciones para invertir en su tierra.

“En el acompañamiento que hacemos también les mostramos a estos nuevos compradores la nueva realidad del país: vías más modernas, lugares rodeados de paisajes, más tranquilos y seguros. Es por eso que un gran número de personas que aún viven en Estados Unidos quieren regresar a un lugar mejor”, agrega el Director de Ventas.

En este caso, el perfil de los compradores se divide en tres categorías: Los que quieren comprar vivienda para sus familias en Colombia, personas que quieran una vivienda para su retiro y para aquellos que les gusta comprar vivienda como inversión.

“Nosotros lo que hacemos es entender cuánto se ganan ellos en esa moneda extranjera y la transferimos a pesos. Es ahí donde identificamos la capacidad de pago y endeudamiento que tiene la persona para que el proceso sea más ágil, fácil y amable”, comenta Susana Giraldo, quien también afirma que “invitamos a las familias de ese colombiano que vive por fuera a ser parte de ese sueño porque son vitales a la hora de tomar esa decisión de invertir. Ellos confirman que es una gran oportunidad”.

En el último año, Suvivienda Internacional ha acompañado a más de 900 personas en el exterior para su proceso de crédito de vivienda. Asimismo, han asesorado a más de 500 familias que han encontrado una opción para tener su casa en Colombia.

Colombianos en el exterior impulsan el sueño de inversión en vivienda en el país

Para más información sobre cómo acceder a estos créditos de vivienda puede visitar la página web: https://suviviendainternacional.com/.
Facebook, Instagram y TikTok: @suviviendainternacional

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Colombianos en el exterior impulsan el sueño de inversión en vivienda en el país

*Contenido en colaboración con Suvivienda Internacional.