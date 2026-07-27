Colombianos en el exterior impulsan el sueño de inversión en vivienda en el país

El deseo de tener una vivienda propia en Colombia dejó de ser eso, un sueño, para convertirse en una tendencia real entre los colombianos que hoy hacen su vida en el extranjero. Así lo destaca Suvivienda Internacional, la empresa aliada entre las constructoras, los bancos y el cliente, que lleva 18 años en el mercado, especializado en vender proyectos de vivienda y aprobar créditos para colombianos que están por fuera del país y que quieren invertir en Colombia.
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