Colombianos en el exterior impulsan el sueño de inversión en vivienda en el país

El deseo de tener una vivienda propia en Colombia dejó de ser eso, un sueño, para convertirse en una tendencia real entre los colombianos que hoy hacen su vida en el extranjero. Así lo destaca Suvivienda Internacional, la empresa aliada entre las constructoras, los bancos y el cliente, que lleva 18 años en el mercado , especializado en vender proyectos de vivienda y aprobar créditos para colombianos que están por fuera del país y que quieren invertir en Colombia.

Los estudios de mercado confirman que esta tendencia de invertir en vivienda se hizo visible bajo la pregunta ¿Para qué objetivo los colombianos en el exterior envían dinero a sus familiares?

“A través de los bancos empezamos a identificar que estas remesas llegan directamente a familiares: mamás, papás, hermanos, con el fin de comprar vivienda. Es por eso que, desde Suvivienda Internacional, acompañamos a los colombianos en el exterior y así lograr ese sueño de tener su casa propia”, explica Susana Giraldo Arango, directora de crédito de Suvivienda Internacional.

Esta compañía ofrece proyectos en el área metropolitana de Medellín: Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Bello y Oriente Antioqueño. Además del Eje Cafetero, Pereira, Bogotá y Barranquilla, gracias a la alianza con Apiros, Bienes y Bienes y Gerenciar.

También se ha identificado que los coterráneos que residen por fuera del país, por décadas, han tenido la mentalidad de que acceder a un crédito en Estados Unidos es un tema complejo y difícil de cumplir.

“Comenzamos a tejer un ambiente propicio para que estas personas cumplan sus sueños, sea para invertir en vivienda o mejorar el estado de su patrimonio. Además, acompañamos en el proceso para lograr la aprobación del crédito de vivienda que necesitan”, comenta Esteban González, director de ventas y mercadeo de Suvivienda Internacional.

Suvivienda Internacional es aliado oficial de 5 reconocidos bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Unión y Banco de Occidente, con el objetivo de lograr la aprobación de estos créditos sin necesidad de que la persona se mueva de Estados Unidos.