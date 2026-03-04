Colombia enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años tras las fuertes inundaciones registradas en el departamento de Córdoba. Ante este panorama, Inter Rapidísimo, creó compraleacordoba.com, un marketplace que busca impulsar la reactivación económica de emprendedores damnificados en el departamento de Córdoba. La empresa de mensajería espera que todo el país pueda comprar estos productos que lograron salvarse de las inundaciones.

Compraleacordoba.com funciona como un puente directo entre quienes quieren apoyar y quienes hoy necesitan reconstruir sus negocios. A través del sitio web, cualquier persona puede adquirir productos de los comercios vinculados, con envío gratuito para el comprador y con la garantía de que el 100 % del dinero recaudado llegará directamente a manos de los emprendedores.

En la plataforma, están vinculados emprendedores como don Calixto, dueño de Papelería Calixto, un negocio con más de 18 años de trayectoria en el barrio El Dorado de Montería. Don Calixto y su esposa habían construido un inventario superior a los 50 millones de pesos en agendas, balones y artículos para el hogar. Tras la inundación, su local quedó prácticamente destruido. Intentaron rescatar parte de la mercancía en canoas, con la ayuda de vecinos y miembros de la comunidad, pero las pérdidas fueron significativas.

Compraleacordoba.com ya se encuentra al aire y con la ayuda de todos, la economía de este departamento pronto saldrá a flote de nuevo.

*Contenido en colaboración con Inter Rapidísimo.