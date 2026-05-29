Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En una industria donde existen atajos, el añejamiento natural exige disciplina y paciencia. Las barricas respiran, el clima interviene y el conocimiento técnico guía un proceso que no se acelera: se acompaña.

  • Cada gota es el resultado de años de espera. Desde la caña de azúcar hasta la bodega, el proceso del ron integra territorio, técnica y tradición en una cadena que demuestra que el tiempo, cuando se respeta, deja huella. FOTOS: Camilo Suárez
    Cada gota es el resultado de años de espera. Desde la caña de azúcar hasta la bodega, el proceso del ron integra territorio, técnica y tradición en una cadena que demuestra que el tiempo, cuando se respeta, deja huella. FOTOS: Camilo Suárez
  • Más de 140.000 barricas reposan en silencio mientras inicia un proceso que toma años de maestría.
    Más de 140.000 barricas reposan en silencio mientras inicia un proceso que toma años de maestría.
  • El alcohol, o tafia como se le conoce, llega transparente a las barricas. A partir de ese momento, el tiempo empieza a dejar huella.
    El alcohol, o tafia como se le conoce, llega transparente a las barricas. A partir de ese momento, el tiempo empieza a dejar huella.
  • Los barriles de roble americano, carbonizados en su interior, no solo contienen el líquido por años: aportan compuestos que transforman aroma, color y textura.
    Los barriles de roble americano, carbonizados en su interior, no solo contienen el líquido por años: aportan compuestos que transforman aroma, color y textura.
  • Las variaciones de temperatura dilatan y contraen la madera, facilitando el intercambio entre el alcohol y el barril.
    Las variaciones de temperatura dilatan y contraen la madera, facilitando el intercambio entre el alcohol y el barril.
  • El clima de Medellín, con promedios cercanos a los 29 °C y 70 % de humedad relativa, brinda las condiciones ambientales que influyen en la intensidad aromática.
    El clima de Medellín, con promedios cercanos a los 29 °C y 70 % de humedad relativa, brinda las condiciones ambientales que influyen en la intensidad aromática.
  • El color evoluciona de transparente a ámbar y ocre profundo, lo que evidencia el tiempo en barrica.
    El color evoluciona de transparente a ámbar y ocre profundo, lo que evidencia el tiempo en barrica.
  • El proceso es monitoreado por expertos que verifican cada etapa del añejamiento.
    El proceso es monitoreado por expertos que verifican cada etapa del añejamiento.
  • Cada botella concentra un proceso donde la paciencia es tan determinante como la técnica.
    Cada botella concentra un proceso donde la paciencia es tan determinante como la técnica.
  • Notas de vainilla, caramelo y madera tostada emergen como resultado del contacto prolongado con el roble.
    Notas de vainilla, caramelo y madera tostada emergen como resultado del contacto prolongado con el roble.
  • Antes de llegar a la mesa, el ron atraviesa años de transformación silenciosa. Ese tiempo acumulado no solo define su perfil sensorial: también invita a la pausa, al encuentro y al ritual de compartir. Ron Medellín, tómate el tiempo.Izquierda: Rafael Escobar, rommelier; derecha: Hugo Álvarez, maestro ronero.

    Antes de llegar a la mesa, el ron atraviesa años de transformación silenciosa. Ese tiempo acumulado no solo define su perfil sensorial: también invita a la pausa, al encuentro y al ritual de compartir. Ron Medellín, tómate el tiempo.

    Izquierda: Rafael Escobar, rommelier; derecha: Hugo Álvarez, maestro ronero.

hace 2 horas
bookmark

En cada barrica de la bodega de ron de la Fábrica de Licores de Antioquia reposa algo más que alcohol: reposan años de espera, decisiones técnicas y una convicción clara de que todo lo bueno tarda. El proceso del Ron Medellín comienza en la tierra, con la caña de azúcar, materia prima esencial, que marca el inicio de un proceso donde el tiempo es protagonista, continúa en la madera y culmina en el ritual de servir y compartir. Por eso el mensaje es directo: Tómate el tiempo. Este es un recorrido visual por ese proceso donde convergen diferentes factores para obtener un resultado con maestría y paciencia.

Más de 140.000 barricas reposan en silencio mientras inicia un proceso que toma años de maestría.
Más de 140.000 barricas reposan en silencio mientras inicia un proceso que toma años de maestría.
El alcohol, o tafia como se le conoce, llega transparente a las barricas. A partir de ese momento, el tiempo empieza a dejar huella.
El alcohol, o tafia como se le conoce, llega transparente a las barricas. A partir de ese momento, el tiempo empieza a dejar huella.
Los barriles de roble americano, carbonizados en su interior, no solo contienen el líquido por años: aportan compuestos que transforman aroma, color y textura.
Los barriles de roble americano, carbonizados en su interior, no solo contienen el líquido por años: aportan compuestos que transforman aroma, color y textura.
Las variaciones de temperatura dilatan y contraen la madera, facilitando el intercambio entre el alcohol y el barril.
Las variaciones de temperatura dilatan y contraen la madera, facilitando el intercambio entre el alcohol y el barril.
El clima de Medellín, con promedios cercanos a los 29 °C y 70 % de humedad relativa, brinda las condiciones ambientales que influyen en la intensidad aromática.
El clima de Medellín, con promedios cercanos a los 29 °C y 70 % de humedad relativa, brinda las condiciones ambientales que influyen en la intensidad aromática.
El color evoluciona de transparente a ámbar y ocre profundo, lo que evidencia el tiempo en barrica.
El color evoluciona de transparente a ámbar y ocre profundo, lo que evidencia el tiempo en barrica.
El proceso es monitoreado por expertos que verifican cada etapa del añejamiento.
El proceso es monitoreado por expertos que verifican cada etapa del añejamiento.
Cada botella concentra un proceso donde la paciencia es tan determinante como la técnica.
Cada botella concentra un proceso donde la paciencia es tan determinante como la técnica.
Notas de vainilla, caramelo y madera tostada emergen como resultado del contacto prolongado con el roble.
Notas de vainilla, caramelo y madera tostada emergen como resultado del contacto prolongado con el roble.
<p>Antes de llegar a la mesa, el ron atraviesa años de transformación silenciosa. Ese tiempo acumulado no solo define su perfil sensorial: también invita a la pausa, al encuentro y al ritual de compartir. Ron Medellín, tómate el tiempo.</p><p>Izquierda: Rafael Escobar, rommelier; derecha: Hugo Álvarez, maestro ronero.</p>

Antes de llegar a la mesa, el ron atraviesa años de transformación silenciosa. Ese tiempo acumulado no solo define su perfil sensorial: también invita a la pausa, al encuentro y al ritual de compartir. Ron Medellín, tómate el tiempo.

Izquierda: Rafael Escobar, rommelier; derecha: Hugo Álvarez, maestro ronero.

* Contenido en colaboración con Fábrica de Licores de Antioquia.