El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, confirmó que el Comité de Seguimiento al Plan Democracia, conformado por la entidad, el Ministerio de Defensa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) “se declaró en sesión permanente hasta el próximo primero de junio. Vamos a estar atentos las 24 horas del día para garantizar la protección de las instituciones y de la democracia”.

Durante la presentación del balance de la séptima sesión de trabajo del Plan Democracia, espacio creado para proteger el proceso electoral, el jefe del Ministerio Público aseguró que se han ido “perfeccionado mecanismos de articulación institucional, y no hay evidencia de amenazas reales que lo afecten, ni en el sector rural ni en el urbano”.

En ese sentido, señaló que “la democracia se mide en votos que se recolectan en elecciones, y las de Colombia tienen una autoridad única que las dirige y responde por ellas que es el señor registrador, que será el vocero hasta que las mismas finalicen”.