Cada 27 de octubre en Colombia se celebra el Día del Mensajero y, este año, Inter Rapidísimo presenta un corto que rinde tributo a quienes, con disciplina y corazón, conectan personas, empresas y propósitos en todo el país.

La pieza narra la algunos hechos de la vida de Norman Chaparro, fundador de Inter Rapidísimo. A través de su rutina vemos el diario vivir de miles de mensajeros que madrugan a recorrer las calles para que los encuentros sucedan. Es una mirada íntima al oficio, a los gestos que sostienen un hogar y al empeño por llegar a lo que importa.

El lanzamiento ha generado respuestas positivas en redes, comentarios que reconocen el esfuerzo, los sacrificios y la entrega de quienes salen a la calle, muchas veces antes de que amanezca, para que los envíos lleguen a tiempo. Más que una pieza publicitaria, el corto funciona como un recordatorio de la pertenencia que nos une y de la importancia de reconectar con la familia.

Con una producción impecable y un lenguaje narrativo distintivo, la marca deja claro que su promesa va más allá del envío: son historias que conmueven, nos ayudan a honrar a quienes hacen parte fundamental de nuestras vidas y elevan al mensajero al lugar que merece: el de quienes lo entregan todo por sus familias.

*Contenido en colaboración con Inter Rapidísimo