El Centro Cultural del Banco de la República readecuó los espacios de su tradicional edificio ubicado en el centro de Medellín y desde mañana 31 de octubre tiene a disposición de todos los visitantes estos espacios:
Un nuevo dispositivo museográfico de la Colección Filatélica.
Huerta Urbana ubicada en la terraza del tercer piso.
Centro de Documentación sobre artes gráficas e imagen y nuevos servicios culturales.
Además, encuentra la exposición temporal Tipo, Lito Calavera: Historias del diseño gráfico en Colombia en el siglo XX.
El renovado espacio busca incentivar diálogos sociales que ocupen la agenda pública y contribuir a las reflexiones acerca del pasado, el presente y el futuro de la región.