El Centro Cultural del Banco de la República readecuó los espacios de su tradicional edificio ubicado en el centro de Medellín y desde mañana 31 de octubre tiene a disposición de todos los visitantes estos espacios: Un nuevo dispositivo museográfico de la Colección Filatélica. Huerta Urbana ubicada en la terraza del tercer piso. Centro de Documentación sobre artes gráficas e imagen y nuevos servicios culturales. Además, encuentra la exposición temporal Tipo, Lito Calavera: Historias del diseño gráfico en Colombia en el siglo XX. El renovado espacio busca incentivar diálogos sociales que ocupen la agenda pública y contribuir a las reflexiones acerca del pasado, el presente y el futuro de la región.

El Centro Cultural del Banco de la República es uno de los puntos más emblemáticos del centro de Medellín, con esta propuesta renovada fortalece su papel como espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje y reafirma su compromiso con la ciudad y la región. En la foto: el Centro de Documentación de las Artes Gráficas. Foto: Sofía Restrepo, Banco de la República

Nuevos espacios para la gente

La readecuación del Centro Cultural destaca espacios como: Centro de Documentación de las artes gráficas y la imagen Años atrás la vocación del Centro de Documentación era economía regional, en 2025 pensando en las necesidades de los públicos el centro de documentación permite consultar en línea diversos materiales, como archivos, fotografías, manuscritos, caricaturas, estampillas, libretas de bocetos, prensa ilustrada, postales, mapas y planos y otros elementos que hacen parte de las colecciones digitales del banco de la República y que dan cuenta de las artes gráficas y la imagen en contextos nacionales y regionales. Ubicado en el tercer piso el Centro de Documentación Regional cuenta con computadores para investigadores con programas especializados, un lector de microfilm, mesa de luz, escáner, elementos que facilitan la labor del investigador. Además, el Centro de Documentación ofrece una nutrida programación asociada al conocimiento del arte y la imagen. Huerta Urbana Ahora el Centro Cultural cuenta con una Huerta Urbana ubicada en la terraza del tercer piso y en donde se siembran hierbas aromáticas como menta, toronjil, hierbabuena, albahaca, se cultiva cebolla, tomate, zanahoria, acelga, fresa y algunas flores entre otras especies propias de la región. La huerta hace parte del proyecto transversal “Semillas, memorias que llevan vida” de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Es un espacio vivo en continuo crecimiento y abierto al público para la contemplación, aprendizaje, conversación, diálogo, bienestar, siembra e intercambio.

En el tercer piso del Centro Cultural del Banco de la República, en Medellín, hay una Huerta Urbana que también puede conocer. Foto: Sofía Restrepo, Banco de la República

Dispositivo museográfico sobre la Colección Filatélica