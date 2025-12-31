Lejos de reproducir un modelo estándar, Entrepues un restaurante tradicional ubicado en las afueras de Bogotá optó por un enfoque poco común: definir su arquitectura a partir de las cinco regiones del país como principio estructural, no decorativo.

El diseño del lugar responde a una lógica de fragmentación espacial, donde cada zona fue pensada con referencias específicas al territorio colombiano, incorporando materiales, formas y atmósferas que remiten a distintas geografías. La intención no fue recrear paisajes, sino traducir identidades regionales al lenguaje arquitectónico.

Esta decisión convierte al espacio en algo más que un punto gastronómico: lo transforma en una propuesta cultural que entiende la arquitectura como parte de la experiencia y como una herramienta para preservar y reinterpretar la tradición.

Una apuesta que demuestra cómo el diseño puede dialogar con la memoria colectiva sin perder funcionalidad ni coherencia contemporánea.



*Contenido realizado en alianza con Entrepues.