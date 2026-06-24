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Este viernes 26 de junio, los 20 almacenes de esta cadena que este año celebra 25 años, tendrán un 20% de descuento en toda la tienda. Una campaña que reconoce la fidelidad de sus clientes e invita a quienes aún no la conocen a disfrutar de esta cita.

  • El Trasnochón es una oportunidad para que sus compras de fin de mes sean mucho más económicas y, con eso, “pueda tener más recursos para otro tipo de gastos”.
    El Trasnochón es una oportunidad para que sus compras de fin de mes sean mucho más económicas y, con eso, “pueda tener más recursos para otro tipo de gastos”.
  • ¡Aliste su lista de mercado para el Trasnochón de Euro Supermercados!
hace 10 horas
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Este viernes, 26 de junio, los 20 almacenes Euro Supermercados se ponen la camiseta del descuento con El Trasnochón. Así que alístese desde ya para disfrutar de los mejores productos, a los mejores precios. Y es que desde la apertura de su primer almacén en la Central Mayorista en 2001, Euro Supermercados la ha tenido clara: que sus clientes encuentren en sus tiendas todo lo que necesitan, incluso, esos antojos extra, con una combinación de ahorro efectivo en el espacio correcto. Por esto, como reconocimiento a la fidelidad y permanencia de sus clientes, cada mes brinda un descuento imperdible con el Trasnochón y en junio, como si fuera poco, conecta al día siguiente con su gran promoción EUROLOCURA, que les dan la posibilidad de llenar su carrito de productos de la canasta familiar y de otros que, quizás, sean de difícil compra en otras épocas del año. Muy a propósito para esta época de vacaciones de la temporada escolar y la fiebre mundialista.

Por algo, entonces, el Trasnochón es una de las jornadas del mes más esperadas por todos. Una jornada promocional imperdible, en la que los almacenes de la cadena y sus proveedores se unen para brindar un 20% de descuento* con cualquier medio de pago desde la 1:00 p.m. y hasta el cierre de cada establecimiento, y del 25% para los clientes que tienen la tarjeta de crédito Davivienda o Sistecrédito durante todo el día. Una oportunidad para que sus compras de fin de mes sean mucho más económicas y, con eso, “pueda tener más recursos para otro tipo de gastos”, dice Carlos Alberto Jaramillo, gerente de Euro Supermercados.

¡Aliste su lista de mercado para el Trasnochón de Euro Supermercados!

Con el listado en mano

“Euro es una marca que busca conectarse continuamente con su promesa fundamental de ahorro efectivo y su propósito de construir satisfacción en cualquiera de los espacios de los supermercados. Que sea cual sea el lugar, todos nos sintamos bien recibidos”, expresa Jaramillo.

Este tipo de campañas, desarrolladas a lo largo de sus 25 años de historia, han servido para posicionar a Euro Supermercados como la mejor opción para las personas que desean hacer un ahorro efectivo en sus compras en Medellín, el Área Metropolitana y el Oriente cercano, donde cuenta con 16 supermercados, así como en Montería (dos tiendas) y Barranquilla (dos más).

La proyección de la compañía es llegar a las 30 tiendas en 2028, con la meta de extender su alcance y tener aperturas en el Eje Cafetero y Bogotá en un futuro cercano. De esta manera, llegará a más colombianos que reclaman la presencia de Euro Supermercados en sus territorios para acceder a los mejores productos y los mejores precios muy cerca de sus hogares.

*Aplican términos y condiciones. Para más información ingrese a www.eurosupermercados.com.co