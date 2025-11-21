Pico y Placa Medellín

Los visitantes de Arkadia Centro Comercial pueden disfrutar de una nueva experiencia inmersiva y navideña, con un recorrido guiado por espacios mágicos y encantados.

  • La familia puede visitar a Santa que por estos días se encuentra en Arkadia Centro Comercial. Foto: Cortesía
  • Arkadia Centro Comercial tiene una Fábrica de Peluches y muchas más actividades para disfrutar en esta Navidad. Foto: Cortesía
hace 8 horas
bookmark

Si alguna vez sintió curiosidad por saber qué se siente viajar en el trineo mágico con el que Santa reparte sus regalos y conocer cada uno de los espacios que hacen parte de su Villa en el Polo Norte, este fin de año podrá vivir esta nueva experiencia inmersiva y navideña en Arkadia Centro Comercial.

Toda la familia tiene la posibilidad de transportarse a los lugares encantados que hacen parte del mágico mundo de Santa, como su casa, el Bosque de Hielo, la Fábrica de Galletas y el Establo de Renos, además de montar en su famoso trineo con el que viaja por el mundo haciendo felices a millones de familias en Navidad.

La Villa de Santa está ubicada en el sótano 3 del centro comercial. Allí los visitantes disfrutarán de una aventura con escenografías sorprendentes, música, aromas y efectos especiales, en una experiencia única y atrapante, ideal para vivir en compañía de los familiares o amigos.

Cada visitante se convierte en un ayudante de Santa, para acompañarlo a cumplir su misión de llevar magia y regalos por todo el planeta.

Arkadia Centro Comercial tiene una Fábrica de Peluches y muchas más actividades para disfrutar en esta Navidad. Foto: Cortesía
Arkadia Centro Comercial tiene una Fábrica de Peluches y muchas más actividades para disfrutar en esta Navidad. Foto: Cortesía

Más aventuras navideñas en Arkadia

La visita a la Villa de Santa en Arkadia se complementa con otras actividades alusivas a esta época, que hacen que la visita al centro comercial sea una experiencia mágica y muy divertida para estas vacaciones.

Además, en Arkadia las familias pueden ser parte de una experiencia mágica de desayunar con Santa, un momento único en el que pueden interactuar con este personaje mágico, contarle sus historias y expresarle cuáles son sus deseos para esta Navidad. Luego de esta grandiosa actividad podrán crear a su nuevo mejor amigo. No te quedes sin tu cupo, puedes reservarlo en el punto de información ubicado en el nivel 2.

En el nivel 4, los niños pueden elaborar con sus propias manos su nuevo mejor amigo en la Fábrica de Peluches, que ahora viene con nuevos personajes.

Y hay más: en el nivel 0 de Arkadia se encuentra la Oficina Postal, un espacio reservado para todos los visitantes que deseen escribirle sin costo una carta a Santa y compartirle sus sueños de Navidad. El Centro Comercial elegirá 25 cartas para hacer realidad esos deseos. ¿Qué tal que si el tuyo sea uno de los escogidos?

*Contenido en colaboración con Arkadia Centro Comercial