Hace 13 años un trino en Twitter, ahora X, se preguntó por las mujeres en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y a medida que las manos se levantaban para participar, la comunidad Geek Girls LatAm se fue consolidando. Ahora es una ONG que, con el apoyo de entidades como Ruta N, ha logrado incidir en la ciudad y realizar en Medellín el segundo encuentro del STEM Women Congress Latin America, pionero en la región.
“Somos las Geek Girls, las que promovemos las niñas en la tecnología”, explica Diana Salazar, cofundadora de esta ONG, mientras cuenta por qué adoptaron tal nombre. “Geek se refiere a los amantes de la tecnología y el término geek girl estereotipaba a las mujeres como una chica llena de aparatos tecnológicos. Nosotras buscamos resignificar ese término como la mujer que le gusta, ama, usa y crea tecnología”.
Así, el primer trino pasó a convertirse en encuentros continuos en cafeterías y, posteriormente, a una organización legalmente constituida desde 2016, que ofrece programas formativos, tanto virtuales como presenciales, y otros encuentros internacionales. Diana cuenta que fue a través de las mismas conversaciones y análisis que decidieron enfocarse en Latinoamérica: “Encontramos que el porcentaje de mujeres en startups globales en tecnología era bajo, pero el porcentaje de mujeres latinas se reducía mucho más”.