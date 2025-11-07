Pico y Placa Medellín

En la Feria se reunirán todos los actores de la cadena de valor de la industria eléctrica, tanto nacional como internacional.

  La Feria FISE recibirá a más de 13.000 personas interesadas en realizar negocios relacionados con el sector energético. Foto: Cortesía
    La Feria FISE recibirá a más de 13.000 personas interesadas en realizar negocios relacionados con el sector energético. Foto: Cortesía
  FISE 2025: innovación, sostenibilidad y negocios para el futuro energético de Latinoamérica
  • FISE 2025: innovación, sostenibilidad y negocios para el futuro energético de Latinoamérica
hace 9 horas
bookmark

Medellín se prepara para recibir, del 11 al 13 de noviembre, una nueva edición de la Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE, el encuentro más relevante para el sector eléctrico en la región. Más de 450 empresas de 30 países participarán en una muestra comercial que presentará soluciones, tecnologías y tendencias que están transformando la energía del futuro.

Organizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y CIDET, con el Cluster Energía Sostenible como aliado estratégico, la feria se consolida como una vitrina de innovación, conocimiento y oportunidades comerciales para empresas, profesionales e instituciones vinculadas al ecosistema energético.

Un punto de encuentro global para el sector eléctrico

Durante tres días, 13.000 asistentes —entre empresarios, técnicos, representantes gubernamentales e inversionistas— se reunirán en Plaza Mayor Medellín para intercambiar experiencias, fortalecer alianzas y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Delegaciones de países como Brasil, Turquía, España, China, Estados Unidos y México presentarán sus avances tecnológicos y soluciones que impulsan la transición energética de la región.

FISE 2025: innovación, sostenibilidad y negocios para el futuro energético de Latinoamérica

Espacios diseñados para hacer negocios

La Feria FISE contará con dos ruedas de negocios orientadas a la dinamización comercial del sector:

La Rueda Internacional, organizada junto con ProColombia y el apoyo de la Alcaldía de Medellín, reunirá a cerca de 60 compradores de América Latina interesados en soluciones innovadoras.

La Rueda Nacional, abierta a toda la muestra comercial, conectará a más de 110 compradores en busca de alianzas estratégicas y nuevas oportunidades.

Ambas iniciativas refuerzan el papel de FISE como un catalizador de la cooperación empresarial en la industria eléctrica regional.

Conocimiento, sostenibilidad y propósito

La feria ofrecerá una amplia agenda técnica y académica, con charlas especializadas, ágoras del conocimiento, zonas de networking y espacios de bienestar, además de actividades como la competencia FISE Metering Skills, que promueve el talento y la formación técnica.

En el frente ambiental, FISE reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante la alianza con C-Neutral, con la que compensará su huella de carbono. A esto se suma la iniciativa “Cervezas con Huellitas”, que impulsa la adopción responsable de animales rescatados, integrando innovación y responsabilidad social en un mismo propósito.

FISE 2025: innovación, sostenibilidad y negocios para el futuro energético de Latinoamérica

Un escenario para transformar la energía

Más allá de los negocios, FISE abrirá el diálogo sobre temas cruciales para el futuro del sector: el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, las condiciones de mercado, la expansión del almacenamiento energético y las estrategias para garantizar un suministro confiable y sostenible.

Con esta edición, la Feria FISE 2025 se consolida como el espacio donde convergen la tecnología, la sostenibilidad y el desarrollo empresarial, reafirmando su esencia: conectar ideas y proyectar la energía del futuro.

*Contenido en colaboración con FISE