Florida, un destino para disfrutar de fútbol, cultura y naturaleza

A solo meses de que suene el primer pitido de la Copa del Mundo 2026 y que Florida sea el epicentro del fútbol, los aficionados buscan lugares no solo para alentar sus equipos y jugadores, sino para descansar y conocer este Estado. De esta manera, Florida aparece no solo esencial para el fútbol, sino que también ofrece destinos cercanos a las canchas en donde la cultura y la naturaleza cautivan. A pocas horas de Miami, lugares como St. Augustine, Crystal River y Homosassa invitan a descubrir otra cara de Florida. Calles con siglos de historia, ríos donde nadan manatíes y paisajes que conectan con la esencia más tranquila de Florida. Una escapada perfecta para los aficionados que, entre partido y partido, quieran cambiar la tribuna por la naturaleza y la historia.

St. Augustine, la joya colonial

Esta ciudad colonial europea, la más antigua de Estados Unidos, es un destino que combina historia, paisajes costeros y una variada oferta de planes para los viajeros. La mejor manera de comenzar el recorrido es a bordo Old Town Trolley, un bus turístico que conecta los principales puntos de interés y permite obtener un primer panorama del centro histórico, sus parques y monumentos. La relación de St. Augustine con el mar también define buena parte de la experiencia de viaje. Desde sus muelles es posible embarcarse en recorridos por la bahía Camachee Cove y el río Tolomato, navegando en yates o veleros mientras se contemplan los atardeceres sobre el agua. Para quienes prefieren observar la ciudad desde las alturas, el histórico faro de St. Augustine, construido en 1874, ofrece una de las panorámicas más completas del destino: tras subir 219 escalones en espiral, la recompensa es una vista de 360 grados que abarca el centro histórico, los ríos y las playas cercanas.

La ciudad también invita a explorar su pasado y su entorno natural. Entre los monumentos más emblemáticos se encuentran el Castillo de San Marcos, terminado en 1695 junto al río Matanzas, y el Fuerte Matanzas, construido en 1742 para proteger las antiguas colonias españolas. A pocos kilómetros, playas como Vilano Beach y Ponte Vedra Beach ofrecen escenarios ideales para descansar, hacer picnic o caminar junto al mar, en paisajes donde la historia y la naturaleza se encuentran. Esa combinación de herencia colonial, cultura marítima y ambientes costeros convierte a St. Augustine en uno de los destinos más singulares de Florida. St. Augustine está a una hora y 45 minutos de Orlando, y a cuatro horas y 4 minutos por carretera desde Miami.

Crystal River, un encuentro con los manatíes

Esta pequeña ciudad, de apenas 4.000 habitantes, se ha convertido en uno de los destinos más apetecibles para quienes buscan experiencias cercanas con la naturaleza. Su mayor atractivo es la posibilidad de avistar los manatíes, un encuentro que transforma cualquier temor inicial en una sensación de calma. Cuando estos mamíferos aparecen con su nado pausado y su mirada serena, parecen esforzarse por ser buenos anfitriones. La cercanía con ellos convierte el momento en una experiencia difícil de olvidar.

La ciudad, bañada por las aguas del Golfo de México y atravesada por múltiples ríos y manantiales, tiene en la vida acuática el eje de su cultura. Restaurantes, hoteles y paseos suelen tener como telón de fondo los atardeceres sobre el agua, mientras los visitantes exploran paisajes que combinan manglares, bahías y corrientes cristalinas. En este entorno natural se encuentra también uno de los lugares imperdibles: el Refugio Nacional de Vida Salvaje de Crystal River, ubicado en Three Sisters Springs, un santuario creado en 1983 en King’s Bay, con el propósito de proteger al manatí de Florida.

El refugio ofrece senderos de madera y caminos de arenilla que atraviesan un bosque de especies nativas, con árboles imponentes y flores de colores intensos. Caminar por allí es una forma de reencontrarse con un paisaje casi intacto, algo cada vez más escaso para quienes viven en las ciudades. Crystal River está a cuatro horas y media de Miami y una hora y media de Orlando.

Homosassa, naturaleza y gastronomía

A 15 minutos de Crystal River, se encuentra Homosassa, su ciudad hermana. Allí se encuentra el condado de Citrus, un poblado que rinde homenaje al manatí, el llamado “gigante gentil” que habita sus ríos y bahías, y alberga refugios de conservación dedicados a proteger a esta y otras especies amenazadas. Para conocerlos, uno de los lugares imperdibles es el parque estatal de vida salvaje Ellie Schiller Homosassa Springs, donde los visitantes pueden adentrarse en los ecosistemas del área y conocer de cerca la riqueza natural de la región. Dentro del parque, una de las experiencias más llamativas es el Observatorio Submarino, una plataforma sumergida en uno de los manantiales cercanos al río Homosassa. Adentro los amplios ventanales permiten observar la vida bajo el agua en su entorno natural.

La experiencia en Homosassa también se disfruta a través de su gastronomía. A orillas del río, el Florida Cracker Monkey Bar combina un ambiente marino con pizzas artesanales de masa delgada y preparaciones con mariscos, que se pueden disfrutar junto a una fogata mientras la luna se refleja en el agua. Para un plan más familiar, en el centro urbano está Wallace’s At The Greenhouse, un restaurante de aire tradicional y ambiente campestre. En el condado también está la empresa Get up and Go Kayaking, creada en 2016, siendo la primera de Estados Unidos en ofrecer tours a bordo de kayaks de fibra transparente, que permiten observar el fondo del cauce mientras se rema. Este plan es ideal para vivir sin afanes y llenar la vista de aves, tortugas, plantas únicas y redescubrir Florida.