Florida, un destino para disfrutar de fútbol, cultura y naturaleza

A solo meses de que suene el primer pitido de la Copa del Mundo 2026 y que Florida sea el epicentro del fútbol, los aficionados buscan lugares no solo para alentar sus equipos y jugadores, sino para descansar y conocer este Estado. De esta manera, Florida aparece no solo esencial para el fútbol, sino que también ofrece destinos cercanos a las canchas en donde la cultura y la naturaleza cautivan.
A pocas horas de Miami, lugares como St. Augustine, Crystal River y Homosassa invitan a descubrir otra cara de Florida. Calles con siglos de historia, ríos donde nadan manatíes y paisajes que conectan con la esencia más tranquila de Florida. Una escapada perfecta para los aficionados que, entre partido y partido, quieran cambiar la tribuna por la naturaleza y la historia.