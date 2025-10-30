Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Club Colombia Esmeralda es una cerveza de autor concebida junto a Juan Manuel Barrientos y diseñada para celebrar el lujo, la creatividad y el orgullo nacional a través de una propuesta única en receta y diseño.

  • La presentación de esta edición especial contará con experiencias exclusivas en los restaurantes ElCielo de Nueva York, Medellín y Bogotá, donde los asistentes podrán descubrir la cerveza en un formato de maridaje guiado por Barrientos. Foto: Cortesía
    La presentación de esta edición especial contará con experiencias exclusivas en los restaurantes ElCielo de Nueva York, Medellín y Bogotá, donde los asistentes podrán descubrir la cerveza en un formato de maridaje guiado por Barrientos. Foto: Cortesía
  • Juan Manuel Barrientos y Club Colombia lanzan Esmeralda: la primera joya líquida del país
29 de octubre de 2025
bookmark

De la unión entre la maestría cervecera de Club Colombia y la creatividad del chef Juan Manuel Barrientos nace Club Colombia Esmeralda, una edición limitada que celebra el lujo, el diseño y el orgullo nacional a través de una propuesta creada desde la calidad y el talento colombiano.

Esta cerveza representa la convergencia de tres íconos del país: la excelencia cervecera de Club Colombia, la visión gastronómica de Juan Manuel Barrientos y el valor simbólico de la esmeralda, piedra nacional que ha llevado el nombre de Colombia al mundo. Su creación da vida a una joya líquida de edición limitada, que exalta la sofisticación y la autenticidad de lo que solo puede nacer aquí.

El líquido fue desarrollado en un proceso de co-creación entre los maestros cerveceros de Bavaria y Juan Manuel Barrientos, fundador de ElCielo y reconocido con Estrellas Michelin. Juntos experimentaron con tres maltas seleccionadas para construir una lager dorada equilibrada y refrescante, con notas herbales que realzan los sabores y elevan los maridajes.

“Este lanzamiento refleja lo que significa crear desde lo local, con calidad y pasión colombiana. Es el resultado de una colaboración profunda, donde combinamos la innovación cervecera con la gastronomía para transformar sabores en auténticos tesoros”, afirmó Juan Manuel Barrientos.

El diseño de la botella, desarrollado por DraftLine, traduce la pureza de una esmeralda en una pieza sofisticada: etiqueta negra con destellos verdes que evocan el brillo de la piedra y refuerzan su carácter exclusivo.

Juan Manuel Barrientos y Club Colombia lanzan Esmeralda: la primera joya líquida del país

“Con Club Colombia Esmeralda quisimos crear una experiencia que hablara de diseño, creatividad y orgullo nacional. Una cerveza única, disponible por tiempo limitado, que invita a redescubrir la riqueza y maestría de lo colombiano”, señaló Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria

Club Colombia Esmeralda estará disponible por tiempo limitado en presentación de 330 ml, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, y plataformas digitales como Rappi y TaDa.

Como parte del lanzamiento, la marca activará la dinámica nacional “La búsqueda de la Esmeralda”, vigente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025. Bajo las tapas especiales de Club Colombia Dorada, Roja, Trigo y Esmeralda, los consumidores podrán encontrar ilustraciones de media esmeralda. Quienes logren completar la figura y validar el código alfanumérico recibirán una de las 10 esmeraldas reales que entregará la marca, además de ediciones especiales de Club Colombia Esmeralda.

Con Esmeralda, Club Colombia eleva su promesa premium y la transforma en una narrativa cultural: una cerveza que encarna el lujo, el diseño y el orgullo colombiano, reafirmando que los tesoros más valiosos nacen únicamente aquí.

*Contenido en colaboración con Bavaria