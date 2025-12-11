La hazaña médica ocurrió a las 11:45 a.m. del 1° de diciembre de 1985, cuando el nuevo corazón de Antonio Yepes, un albañil de 36 años comenzó a latir por sí solo. Los especialistas de la entonces Clínica Cardiovascular Santa María -hoy Clínica Cardio VID- realizaron el primer trasplante de corazón en Colombia, un logro impensado para la época. La noticia se difundió rápidamente y trajo un respiro en medio de profundas tristezas que vivía el país tras la toma del Palacio de Justicia y la avalancha del Nevado del Ruiz.
“Este logro demostró que era posible cumplir el sueño de los pioneros de la Congregación Mariana de generar bienestar e impacto social a través de un servicio médico de excelencia”, dice el director general de la Clínica Cardio VID, Carlos Alberto Lozano.