La salud en campaña: lo que proponen los candidatos y lo que pide el sector farmacéutico

Colombia enfrenta una discusión profunda sobre el futuro de su sistema de salud. El aumento de los costos médicos, la presión financiera sobre las EPS y los retrasos en los pagos han puesto en evidencia un desequilibrio estructural: la cartera del sistema supera los $27 billones y, en los últimos años, las EPS han llegado a gastar más de lo que reciben, lo que compromete la sostenibilidad de la atención.

Uno de los temas centrales es la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado reconoce por cada afiliado. Para el sector, este valor hoy es insuficiente y está calculado con información incompleta, lo que impide cubrir de manera adecuada los costos reales de tratamientos, medicamentos y servicios.

A esto se suman barreras en el acceso a medicamentos. En Colombia, los medicamentos nuevos tardan hasta tres años en estar disponibles para los pacientes. De hecho, de 403 nuevas moléculas aprobadas por la FDA y la EMA en el periodo 2014-2024, solo 106 están disponibles en el país (26 %). Avanzar hacia un Invima más ágil, con mayor capacidad técnica y recursos, es fundamental para mejorar el acceso a la innovación.

En medio de este panorama, la Asociación de Laboratorios de Investigación y Desarrollo Afidro y el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud - Proesa, han planteado tres prioridades para los próximos años: asegurar una financiación suficiente del sistema, destrabar el acceso a medicamentos mediante procesos regulatorios más ágiles y facilitar la entrada de tecnologías innovadoras basadas en su valor.

En esta infografía se presentan las principales propuestas en salud de los candidatos presidenciales y cómo se relacionan con estas prioridades del sector.

*Contenido en colaboración con Afidro.