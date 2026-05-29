Este domingo, cuando se celebran las elecciones presidenciales, Colombia vivirá las votaciones con mayor observación en su historia. Más de 15 mil observadores, entre internacionales y nacionales, desplegados en todo el territorio nacional, vigilarán el proceso electoral, lo que para el Consejo Nacional Electoral (CNE) representa una jornada con todas las garantías de trasparencia. Así lo dijo el presidente del CNE, Cristian Quiroz, al señalar que “Colombia llega a estas elecciones con las instituciones fuertes, consolidadas e independientes, con reglas claras para todos los actores y con una voluntad institucional de garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho con dignidad y que el resultado sea el reflejo de la voluntad popular”. En este 2026, el acompañamiento internacional se destaca de jornada electorales anteriores. Por ejemplo, en primera vuelta en las elecciones de 2022, fueron 370 observadores; y hace apenas unos meses en las elecciones legislativas, al país llegaron más de 444 observadores. Ahora, con más de 1.300 observadores internacionales acreditados, provenientes de países como Estados Unidos, México, El Salvador, Indonesia, España, República Dominicana, Dinamarca, Argentina y Paraguay, entre otros, se cuenta con la capacidad de desplegarlos incluso en los municipios más pequeños de los 32 departamentos del país, en un hecho sin precedentes.

“Estoy absolutamente seguro de que el próximo domingo va a ser una jornada transparente, limpia y democrática”

Cristian Quiroz

Presidente del Consejo Nacional Electoral

Esta es la mayor misión de observación en la historia de Colombia. FOTO: CORTESÍA

Colombia destaca en garantías electorales

Las capacidades institucionales dispuestas para estas elecciones, así como en las pasadas, están por encima de las de otros países. Así lo dejaron conocer diferentes observadores internacionales durante la instalación de la Misión de Observación Internacional. Para César Ramos Mega, observador internacional mexicano, “Colombia cuenta con innovaciones tecnológicas robustas. Por ejemplo, aplicaciones para que los partidos políticos puedan tener rápidamente las actas de las elecciones. Eso les va a ayudar a contrastar sus resultados con los publicados por la autoridad electoral en el preconteo, y asegura la legitimidad de las elecciones”. A su turno, José Luis Mateos, observador internacional de España, destacó que un elemento diferenciador en Colombia es la transparencia que se ejerce sobre los tarjetones. “En España tú te puedes llevar el tarjetón de la mesa de votación. Aquí no. Aquí te lo facilita el jurado, además firmado, y queda constancia de la entrega. Creo que en ese sentido los colombianos tienen muchas garantías”. Mateos también destacó la verificación biométrica que se realiza en Colombia a través de la huella. Un procedimiento que en España, por ejemplo, no se realiza. “Son elementos en los que aquí tienen más garantías”, afirmó.

El riesgo es la desinformación

El presidente del CNE señaló que las capacidades técnicas y administrativas están dadas. “Sí, tengo una preocupación y es la desinformación. La invitación es que los ciudadanos se informen por los medios oficiales, no se dejen llevar de las cuentas falsas”. Esta misma preocupación la expresó el observador internacional mexicano, César Ramos, al indicar que es importante que la ciudadanía atienda la información de fuentes confiables: los medios de comunicación verificados y sobre todo de las autoridades electorales. “Cualquier persona puede subir información falsa a las redes sociales sin verificar, y es importante que no caigamos en esa tentación de difundirla, sino que acudamos y verifiquemos ante medios confiable”, puntualizó Ramos.

Las elecciones en cifras @

124.000 mesas de votación

373.612 testigos acreditados de campañas y partidos

98.31 % de mesas con cobertura de testigos electorales

1.330 observadores internacionales

13.875 observadores nacionales