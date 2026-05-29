Este domingo, cuando se celebran las elecciones presidenciales, Colombia vivirá las votaciones con mayor observación en su historia. Más de 15 mil observadores, entre internacionales y nacionales, desplegados en todo el territorio nacional, vigilarán el proceso electoral, lo que para el Consejo Nacional Electoral (CNE) representa una jornada con todas las garantías de trasparencia.
Así lo dijo el presidente del CNE, Cristian Quiroz, al señalar que “Colombia llega a estas elecciones con las instituciones fuertes, consolidadas e independientes, con reglas claras para todos los actores y con una voluntad institucional de garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho con dignidad y que el resultado sea el reflejo de la voluntad popular”.
En este 2026, el acompañamiento internacional se destaca de jornada electorales anteriores. Por ejemplo, en primera vuelta en las elecciones de 2022, fueron 370 observadores; y hace apenas unos meses en las elecciones legislativas, al país llegaron más de 444 observadores.
Ahora, con más de 1.300 observadores internacionales acreditados, provenientes de países como Estados Unidos, México, El Salvador, Indonesia, España, República Dominicana, Dinamarca, Argentina y Paraguay, entre otros, se cuenta con la capacidad de desplegarlos incluso en los municipios más pequeños de los 32 departamentos del país, en un hecho sin precedentes.