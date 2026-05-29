El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que fueron registrados 373.612 testigos electorales por parte de las agrupaciones políticas que participan en la contienda, consolidando así una cobertura sin precedentes en el territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial, la presencia de estos actores permitirá acompañar y supervisar el desarrollo de la jornada en más del 98 % de las mesas de votación habilitadas en Colombia. El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, destacó la magnitud del cubrimiento alcanzado para estos comicios. “Esto garantiza un cubrimiento del 98,31 % de las mesas en el territorio, eso quiere decir que casi el total de las 122 mil mesas en el territorio están cubiertas”, señaló.

Un crecimiento histórico

Las cifras representan un incremento significativo frente a las elecciones presidenciales de hace cuatro años. Según el CNE, el número de testigos electorales aumentó en 191 mil personas respecto a 2022, lo que equivale a un crecimiento del 105,3 %. Para la autoridad electoral, este aumento refleja un mayor compromiso de las organizaciones políticas con la vigilancia y defensa del proceso democrático.

373.612 testigos electorales registrados.

Tecnología para fortalecer el proceso

Uno de los aspectos destacados por el CNE fue el uso de herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de postulación y acreditación. La Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales permitió realizar el cargue, validación y seguimiento de la información de manera digital durante la etapa previa a las elecciones. Según la entidad, el sistema operó de manera normal y eficiente, consolidándose como una herramienta para fortalecer la institucionalidad y brindar mayores garantías al sistema electoral colombiano. El Consejo avanza en la expedición de las resoluciones y credenciales necesarias para que los ciudadanos acreditados puedan ejercer funciones de vigilancia en las mesas y puestos de votación asignados.

98,31 % de cobertura de las mesas de votación.

Más de 41 millones habilitados