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En nuestro país, los votos se cuentan uno por uno y el software cumple una función de apoyo, no de decisión. Este es el paso a paso de un proceso manual y humano.

  • Foto: Cortesía.
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Un voto seguro y de confianza, así es el proceso electoral
hace 17 horas
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En la jornada electoral, el conteo de votos comienza después de las 4:00 p. m. y está a cargo de ciudadanos designados como jurados de votación. Son ellos quienes abren las urnas y cuentan cada voto de manera manual. Los resultados quedan registrados en actas físicas firmadas y fotografiadas por testigos electorales. El software de escrutinio no abre ni cuenta votos, su función es consolidar los resultados y plasmarlos en los formularios de las comisiones escrutadoras.

InfogrÃ¡fico
Un voto seguro y de confianza, así es el proceso electoral

*Contenido realizado en alianza con Registraduría.