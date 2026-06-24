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La nueva infraestructura impulsa el crecimiento académico de la Fundación Universitaria María Cano y aporta a la revitalización del centro, uno de los sectores más emblemáticos de Medellín.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • Hugo Valencia, rector de la institución. Foto: Cortesía.
    Hugo Valencia, rector de la institución. Foto: Cortesía.
  • María Cano inauguró infraestructura que fortalece su presencia en la ciudad
22 de junio de 2026
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Con una inversión cercana a los $45.000 millones la María Cano consolida su apuesta en el corazón de la ciudad. El proyecto incluye un bloque académico de 12 pisos y un bloque administrativo de 8 niveles, dotados con laboratorios, auditorios, espacios de coworking, zonas de bienestar, áreas de recreación y una placa polideportiva. Espacios que suman más de 5.500 metros cuadrados a los espacios con los que ya contaba.

Para Hugo Valencia, rector de la institución, la decisión de crecer en el centro responde a una convicción sobre el papel que cumplen las universidades en la construcción de ciudad.

Las universidades ubicadas en los centros urbanos no son solamente instituciones educativas; son motores de transformación social, económica y cultural. Donde hay estudiantes, profesores, investigación, arte y conocimiento vida urbana, innovación y esperanza de futuro”, señala. 

Hugo Valencia, rector de la institución. Foto: Cortesía.
Hugo Valencia, rector de la institución. Foto: Cortesía.

El crecimiento físico está acompañado por una ampliación sostenida de la oferta académica, la institución contaba con 16 programas, hoy ofrece 57 opciones de formación entre pregrados, posgrados y ETDH, en las modalidades presencial y virtual. Actualmente reúne entre 4.500 y 5.000 estudiantes en sus sedes de Medellín, Cali, Neiva y Popayán, y proyecta alcanzar entre 10.000 y 12.000 estudiantes durante la próxima década. 

Una consolidación pedagógica

María Cano pasó de tener 19 laboratorios a 45, lo que robustece especialmente los programas de ciencias de la salud, que requieren escenarios de práctica y simulación. A ello se suman nuevas herramientas tecnológicas, simuladores especializados y la incorporación de tecnologías asociadas a la IA en distintos procesos de formación. 

María Cano inauguró infraestructura que fortalece su presencia en la ciudad

La institución también avanza hacia modelos educativos más flexibles. Su propuesta pedagógica combina formación presencial, virtual e híbrida, con trayectorias académicas que reconocen experiencias previas y permiten que los estudiantes diseñen rutas de aprendizaje acordes con sus intereses y proyectos de vida. 

Estamos apostando por modelos educativos más flexibles, interdisciplinarios e innovadores, que permitan formar profesionales con altas competencias técnicas, pero también con pensamiento crítico, sensibilidad social y capacidad de adaptación”, destaca Hugo Valencia, rector de la institución. 

La nueva infraestructura no solo amplía la capacidad de formación de profesionales, sino que también reafirma el valor del centro como eje integrador de la ciudad y como escenario donde surgen nuevas oportunidades para el desarrollo social y económico.

*Contenido en colaboración con Fundación Universitaria María Cano.