María Cano inauguró infraestructura que fortalece su presencia en la ciudad

Con una inversión cercana a los $45.000 millones la María Cano consolida su apuesta en el corazón de la ciudad. El proyecto incluye un bloque académico de 12 pisos y un bloque administrativo de 8 niveles, dotados con laboratorios, auditorios, espacios de coworking, zonas de bienestar, áreas de recreación y una placa polideportiva. Espacios que suman más de 5.500 metros cuadrados a los espacios con los que ya contaba.

Para Hugo Valencia, rector de la institución, la decisión de crecer en el centro responde a una convicción sobre el papel que cumplen las universidades en la construcción de ciudad.

“Las universidades ubicadas en los centros urbanos no son solamente instituciones educativas; son motores de transformación social, económica y cultural. Donde hay estudiantes, profesores, investigación, arte y conocimiento vida urbana, innovación y esperanza de futuro”, señala.