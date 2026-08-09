El Festival Buen Comienzo celebra este año su edición número 16 invitando a los asistentes a vivir una aventura donde el juego, la imaginación y la diversión serán los protagonistas. Inspirado en el universo y construido a partir de las ideas de 1.500 niñas y niños de Medellín, el evento transformará los cuatro pabellones de Plaza Mayor en un gran escenario para explorar, crear y vivir experiencias en familia.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar 70 atracciones y experiencias distribuidas en 20.000 metros cuadrados. Entre ellas se destacan el inflable más largo de Colombia, la Aventura Lunar, los Domos del Planetario con proyecciones inmersivas, la Fiesta Alienígena y la Vaca Saturno, además de espacios interactivos que invitan a fortalecer los vínculos familiares a través del juego.