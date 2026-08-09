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El Festival Buen Comienzo llega con 70 experiencias inspiradas en el universo. Del 14 al 17 de agosto, Plaza Mayor Medellín abrirá sus puertas para recibir, con entrada gratuita, a miles de familias.

  • 70 atracciones y experiencias tendrá el Festival Buen Comienzo. Foto: Cortesía.
    70 atracciones y experiencias tendrá el Festival Buen Comienzo. Foto: Cortesía.
hace 3 horas
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El Festival Buen Comienzo celebra este año su edición número 16 invitando a los asistentes a vivir una aventura donde el juego, la imaginación y la diversión serán los protagonistas. Inspirado en el universo y construido a partir de las ideas de 1.500 niñas y niños de Medellín, el evento transformará los cuatro pabellones de Plaza Mayor en un gran escenario para explorar, crear y vivir experiencias en familia.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar 70 atracciones y experiencias distribuidas en 20.000 metros cuadrados. Entre ellas se destacan el inflable más largo de Colombia, la Aventura Lunar, los Domos del Planetario con proyecciones inmersivas, la Fiesta Alienígena y la Vaca Saturno, además de espacios interactivos que invitan a fortalecer los vínculos familiares a través del juego.

Una inmersión en un mundo nuevo

La programación artística permanente también será uno de los grandes atractivos, con espectáculos para todas las edades, entre ellos un tributo a Queen, el musical Aventuras Safari, un concierto con las bandas sonoras de Marvel y un show de las guerreras K-pop, pensados para reunir a diferentes generaciones alrededor de la música, el teatro y la danza.

El Festival abrirá sus puertas de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., con entrada libre para que niñas y niños entre los 0 y los 10 años y sus familias viajen por el universo.

*Contenido en colaboración con Buen Comienzo.