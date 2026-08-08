En 1972, Antonio Pérez y Eduardo Cardona fundaron Pérez y Cardona con el propósito de mejorar la agricultura, acompañar a los campesinos y contribuir al desarrollo del campo. Más de 55 años después, la empresa cuenta con siete sedes y se ha consolidado como un referente en Antioquia en productos para el sector agropecuario, las mascotas y la jardinería. Aunque hoy miles de familias identifican a Tierragro por la Caminata Canina característica de Feria de las Flores, detrás de este evento hay una historia atravesada por tres generaciones de una misma familia que ve a la compañía como un legado de honestidad, servicio y compromiso social y ambiental. La empresa y la familia Pérez Jaramillo han crecido tan unidas que ambas historias se cuentan en un mismo relato.

El legado comenzó en el campo

Cuando Pérez y Cardona nació, Leonardo Pérez, hijo de Antonio Pérez y Gloria Lucia Jaramillo, apenas daba sus primeros pasos. Mientras crecía, también lo hacía la empresa. Sus recuerdos de infancia están ligados a cómo su padre fundó la empresa “íbamos a visitar fincas y a enseñarle a los agricultores y ganaderos cómo usar correctamente los productos”, cuenta. La familia Pérez es oriunda de La Unión, Antioquia, donde Antonio empezó con la idea de crear un supermercado agropecuario: un lugar donde se encontrara todo lo que se necesitara, incluyendo asesoría técnica y acompañamiento. En ese entorno crecieron sus hijos, quienes desde pequeños aprendieron que generar impacto era parte de la esencia de la empresa. Con el tiempo Antonio les dio una condición: “para trabajar aquí, tienen que estudiar y ser profesionales”. Así, Leonardo se fue para Bogotá a estudiar zootecnia. Al regresar, trajo consigo una propuesta que en ese momento parecía poco convencional: abrirle las puertas de Tierragro al mundo de las mascotas.

Las mascotas: nuevo público, mismos principios

Durante 3.5 kilometros desfilaron las mascotas en la Caminata Canina y de Mascotas 2026. FOTO: Camilo Suárez

Para finales de la década de los 90 la propuesta era novedosa. En ese momento el mercado de las mascotas apenas comenzaba a crecer y pocos imaginaban que ocuparía el lugar que hoy tiene, pero para Antonio la idea no fue descabellada. Con la llegada de los primeros concentrados nació la primera Caminata Canina, eso sí, Antonio cuenta que “ese primer año casi nadie participó e incluso en las ciclovías no se podían llevar mascotas”. Pero Leonardo y su equipo se encargaron de construir una comunidad alrededor del bienestar animal, tal como él lo aprendió de su padre, “empezamos a hacer eventos en Tierragro de Medellín con jornadas de vacunación, desparasitación y revisión veterinaria, totalmente gratuitos”. Así, siete años después la Caminata Canina obtuvo el récord Guinnes como la más grande de este tipo en el mundo, fue incluida en la programación de la tradicional Feria de las Flores y a lo largo de estos 27 años se ha consolidado como uno de sus eventos principales.

De cara al futuro