En sus manos está la decisión de elegir los proyectos claves de su territorio. Del 16 al 20 de septiembre, se realizarán las votaciones del Presupuesto Participativo 2026. La jornada permitirá definir iniciativas para las distintas comunas y corregimientos de la ciudad. La votación será completamente virtual y estará disponible a través del sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín. El último día también se habilitarán puntos presenciales de apoyo para quienes necesiten asistencia o no hayan podido acceder a la plataforma digital.

Una participación que sigue creciendo

El proceso llega después de un resultado histórico. En 2025, 168.156 personas participaron en las votaciones del Presupuesto Participativo, la cifra más alta registrada hasta entonces. Además, para esta nueva jornada, el 20 de septiembre podrán votar las personas extranjeras que cuenten con cédula de extranjería. Así, la jornada contempla tanto la participación digital como espacios de acompañamiento presencial para facilitar el acceso al proceso.

Recursos que se convierten en proyectos

El Presupuesto Participativo también refleja sus resultados en iniciativas que llegan directamente a las comunidades. Entre las ejecuciones destacadas se encuentra la entrega de más de 83.600 bonos alimentarios y la creación de nuevos jardines infantiles Buen Comienzo en la Comuna 8 y en los corregimientos 50 y 60.

ReCreo La Pastora. Foto: Cortesía.