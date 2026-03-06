Paz Electoral, la estrategia de la Procuraduría para proteger la democracia

Paz Electoral es la estrategia de la Procuraduría General de la Nación para proteger la democracia, hacer elecciones limpias, tener gobernantes legítimos y ciudadanoslibres. Bajo estas premisas, el Ministerio Público busca que las elecciones sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que se respeten los resultados.
La estrategia Paz Electoral contempla el trabajo articulado con los organismos del Estado, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la sociedad civil, para contrarrestar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad del proceso electoral y asegurar la transparencia en todos los puestos de votación ubicados a lolargo y ancho del territorio nacional.