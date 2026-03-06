Paz Electoral, la estrategia de la Procuraduría para proteger la democracia

La estrategia Paz Electoral contempla el trabajo articulado con los organismos del Estado, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la sociedad civil , para contrarrestar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad del proceso electoral y asegurar la transparencia en todos los puestos de votación ubicados a lolargo y ancho del territorio nacional.

Paz Electoral es la estrategia de la Procuraduría General de la Nación para proteger la democracia, hacer elecciones limpias, tener gobernantes legítimos y ciudadanoslibres. Bajo estas premisas, el Ministerio Público busca que las elecciones sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que se respeten los resultados.

El Procurador ha creado un instrumento pedagógico denominado la Escalera de la Democracia que enseña el paso a paso de la Paz Electoral : 1. Que habrá elecciones 2. Que sean libres 3. Que sean transparentes 4. Que sean seguras 5. Que sean oportunas 6. Que sean a conciencia 7. Que se respeten los resultados

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, conformó el Grupo Élite de Reacción Inmediata para ejercer vigilancia y control por participación indebida en política. La comisión, que está conformada por 7 delegados de la más alta jerarquía de la institución, coordinará las actuaciones que correspondan desde los distintos ejes misionales que se relacionen con las elecciones para Presidente (a) de la República y Congreso de la República.

El grupo está conformado por los siguientes delegados:

1. Delegado para Asuntos Electorales y Participación Democrática

2. Delegado para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales

3. Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública

4. Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales

5. Delegado para la Conciliación Administrativa

6. Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública

7. Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial

La labor del grupo élite se extenderá hasta que culmine el proceso electoral, considerando inclusive la posibilidad de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio próximo.

*Contenido realizado en alianza con la Procuraduría.