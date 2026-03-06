Pico y Placa Medellín

Vigilan, observan y reclaman. No deciden, no intervienen, no reemplazan a nadie. Así funciona el rol de la pieza que conecta el derecho al voto con la vigilancia ciudadana.

  • Fotos CNE / Depositphotos
    Fotos CNE / Depositphotos
hace 2 horas
bookmark

En las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026, Colombia tendrá más de 125.000 mesas de votación y más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar. En cada una de esas mesas puede haber un testigo por partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, comité promotor del voto en blanco o coalición acreditada.

Su función es clara: observar el desarrollo de la jornada, formular reclamaciones escritas cuando detecten irregularidades y contribuir a que el proceso se ajuste a la ley. No administran la mesa, no cuentan votos por iniciativa propia, no pueden hacer campaña. Son, en esencia, una figura de control político dentro de un engranaje institucional más amplio.

1
testigo por mesa por cada organización acreditada.

Límites de los testigos

La línea entre vigilar e interferir es estricta. Por eso, los testigos no pueden manipular formularios o documentos, acompañar al elector al cubículo, sugerir cómo votar, reemplazar u obstaculizar la labor de los jurados o interrumpir el desarrollo de la jornada.

Además, tienen prohibiciones políticas como hacer proselitismo dentro del recinto, portar camisetas, distintivos o elementos de campaña y emitir declaraciones ofensivas contra candidatos o instituciones. De incumplir estas normas, pueden ser expulsados del recinto.

+125.000
mesas de votación en las elecciones de Congreso 2026.

Engranaje electoral

El día de elecciones funciona como un sistema de roles diferenciados: la Registraduría Nacional del Estado Civil organiza el proceso, suministra materiales y consolida resultados; los jurados administran la mesa y llevan a cabo el escrutinio de mesa; la Policía garantiza el orden; los auditores de sistemas supervisan el componente tecnológico de las elecciones, entre ellos el software de escrutinios y transmisión de datos; los observadores electorales verifican el proceso de manera independiente, mientras que los testigos observan, vigilan y formulan reclamaciones si es necesario.

El testigo electoral representa a su organización política y vigila el desarrollo de la jornada.

¿Qué hace un testigo electoral?

Participa en tres momentos de la jornada:

* Antes de abrir las urnas
(7:00 a.m.)

Debe verificar que los jurados estén acreditados en la mesa asignada, las actas no hayan sido diligenciadas previamente, los paquetes de tarjetas no se abran antes de las 8:00 a.m. y que las urnas estén completamente vacías antes de iniciar la jornada.

* Durante la votación
(8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Puede verificar que los votantes presenten cédula válida, vigilar que el proceso de votación se desarrolle conforme a la ley, el diligenciamiento correcto del formulario E-11 que es el registro de los votantes e informar a la mesa de justicia sobre posibles irregularidades.

* En el escrutinio y cierre
(desde las 4:00 p.m.)

En el momento más sensible de la jornada, el testigo puede revisar la calificación de cada voto, solicitar recuento, verificar el diligenciamiento del acta E-14 donde se consignan los resultados, confirmar el embalaje adecuado de los documentos electorales, presentar reclamaciones y verificar que se introduzcan en el sobre de claveros y formular reclamaciones por escrito ante los jurados. Una de las novedades más relevantes es que los testigos están autorizados para tomar registros de fotografías del escrutinio y de los formularios E-14, ahora por intermedio de la APP Comitium en línea como herramienta que implementó el CNE para este fin. Esta medida fortalece la trazabilidad del proceso y aporta elementos para resolver eventuales controversias.

* Contenido en colaboración con el Consejo Nacional Electoral