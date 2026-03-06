En las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026, Colombia tendrá más de 125.000 mesas de votación y más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar. En cada una de esas mesas puede haber un testigo por partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, comité promotor del voto en blanco o coalición acreditada. Su función es clara: observar el desarrollo de la jornada, formular reclamaciones escritas cuando detecten irregularidades y contribuir a que el proceso se ajuste a la ley. No administran la mesa, no cuentan votos por iniciativa propia, no pueden hacer campaña. Son, en esencia, una figura de control político dentro de un engranaje institucional más amplio.

1 testigo por mesa por cada organización acreditada.

Límites de los testigos La línea entre vigilar e interferir es estricta. Por eso, los testigos no pueden manipular formularios o documentos, acompañar al elector al cubículo, sugerir cómo votar, reemplazar u obstaculizar la labor de los jurados o interrumpir el desarrollo de la jornada. Además, tienen prohibiciones políticas como hacer proselitismo dentro del recinto, portar camisetas, distintivos o elementos de campaña y emitir declaraciones ofensivas contra candidatos o instituciones. De incumplir estas normas, pueden ser expulsados del recinto.

+125.000 mesas de votación en las elecciones de Congreso 2026.

Engranaje electoral El día de elecciones funciona como un sistema de roles diferenciados: la Registraduría Nacional del Estado Civil organiza el proceso, suministra materiales y consolida resultados; los jurados administran la mesa y llevan a cabo el escrutinio de mesa; la Policía garantiza el orden; los auditores de sistemas supervisan el componente tecnológico de las elecciones, entre ellos el software de escrutinios y transmisión de datos; los observadores electorales verifican el proceso de manera independiente, mientras que los testigos observan, vigilan y formulan reclamaciones si es necesario.

El testigo electoral representa a su organización política y vigila el desarrollo de la jornada.