La Paz Electoral se consolida como un mensaje a los colombianos para participar en las elecciones con tranquilidad, respeto y compromiso democrático. Las entidades encargadas de acompañar el proceso reiteran la importancia de que la ciudadanía ejerza su derecho al voto y confíe en los resultados que definan las urnas.

El mensaje busca promover una democracia entendida como un espacio de participación y no de confrontación. Además, se invita a combatir la desinformación, puesto que puede generar divisiones entre los ciudadanos. Lo importante es proteger las instituciones y fortalecer la confianza en el proceso electoral.

“Creemos que un gran enemigo de la democracia es la desinformación, el mal uso de las redes sociales”, dijo el Procurador General, Gregorio Eljach Pachecho, señalando que existe “perversidad entre quienes se esconden detrás del anonimato, muchas veces con ataques que vienen desde el exterior y son difíciles de controlar”.

De esta manera, la idea es que la participación sea activa el domingo 21 de junio, y sin importar el resultado, se defienda, puesto que es la voz de millones de colombianos que ejercieron su derecho al voto.

“Hagamos respetar los resultados que digan las urnas el domingo cuando sean las elecciones”, es el llamado del Procurador, para que la democracia prevalezca en un ambiente de convivencia y respeto.

*Contenido realizado en alianza con la Procuraduría General.