Del 20 al 23 de noviembre, Plaza Mayor Medellín será sede de Expopet Colombia, una feria enfocada en la tenencia responsable de mascotas. Si su peludo es parte de la familia, este evento es imperdible.

    Las mascotas o animales de compañía se han convertido en un miembro importante de la familia. Foto: Cortesía
    Además de alimentos, accesorios, ropa y juguetes habrá actividades para los peludos. Foto: Cortesía
    Medellín ha demostrado ser una ciudad responsable con la tenencia de mascotas. Foto: Cortesía
hace 8 horas
Expopet, que llega por primera vez a Medellín, es un evento organizado por Corferias y se propone convertir la visita en un plan familiar que combina muestra comercial, jornadas de cuidado y adopción, contenidos académicos y actividades prácticas para tutores y mascotas, todo dentro del marco de la tenencia responsable en las familias Inter especie.

Durante cuatro días, Expopet Medellín ofrecerá una programación pensada para la convivencia responsable entre humanos y animales de compañía: expositores comerciales (alimentos, accesorios, ropa y juguetes), espacios de formación, charlas, entretenimiento y jornadas de adopción que conectan a organizaciones protectoras con posibles adoptantes.

El evento está concebido como un punto de encuentro urbano para visibilizar el bienestar animal y los servicios asociados al cuidado de las mascotas, esto dentro de las tendencias que se han visto a lo largo del presente año en el departamento antioqueño.

Además de alimentos, accesorios, ropa y juguetes habrá actividades para los peludos. Foto: Cortesía

Hogares antioqueños abren sus puertas a la adopción responsable

Medellín es una ciudad que crece en amor y responsabilidad hacia las mascotas. Según cifras recientes de la Alcaldía y el Centro de Bienestar Animal La Perla, en lo corrido de 2025 se han registrado 1.349 adopciones de animales de compañía, realizadas a través de campañas y jornadas promovidas por el Centro de Bienestar y entidades aliadas. Estos resultados evidencian un aumento en la adopción responsable y el impacto de las estrategias de sensibilización implementadas por el Distrito para los peluditos.

Además, a nivel departamental, la encuesta del Centro Investiga de Fenalco Antioquia muestra que el 83 % de los antioqueños tiene al menos una mascota, siendo los perros y gatos las especies más comunes.

El 46% de quienes tienen animales de compañía cuenta con uno en su hogar, el 31,1 % tiene dos y el 22,6 % tres o más.

La mayoría de los encuestados con mascota (37 %), destina para su manutención entre $100.000 y $200.000 mensuales.

Estos indicadores confirman la relevancia afectiva y social de las mascotas en los hogares y refuerzan el crecimiento del ecosistema pet en la región desde la alimentación y los servicios veterinarios hasta el entretenimiento y el adiestramiento.

Medellín ha demostrado ser una ciudad responsable con la tenencia de mascotas. Foto: Cortesía

Actividades destacadas e invitados especiales

Entre las propuestas confirmadas, para esta primera edición se encuentran la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna - Jei el de los perros , Canisalto y las jornadas de adopción, que serán uno de los ejes prioritarios durante la feria. La programación combina actividades de carácter experiencial y competitivo con espacios educativos dirigidos a la formación de tutores y la promoción de prácticas responsables dentro de las familias inter especie.

Escuela Viajera de la Felicidad Perruna - Jei el de los perros es una experiencia inmersiva diseñada para fortalecer el vínculo entre familias y mascotas mediante el juego y la conexión emocional. En este espacio, tutores y perros participan en dinámicas sensoriales que estimulan el olfato, el tacto y la audición, con el objetivo de favorecer el manejo de emociones como la ansiedad y el miedo, y de fomentar la confianza mutua. El enfoque pone el énfasis en el disfrute y la convivencia positiva más que en la competencia.

Campeonato de Canisalto es una de las actividades más llamativas, la competencia está abierta a perros de todos los tamaños y razas en buen estado de salud, organizados en categorías por tamaño (pequeños, medianos y grandes). Los animales se lanzan desde una plataforma elevada, aproximadamente 60 centímetros sobre el nivel del agua, hacia una piscina acondicionada; la distancia de salto se mide desde el inicio de la piscina hasta el punto donde el perro hace inmersión.

Entre los invitados especiales confirmados figuran Isaac Carvajal, acompañado de su reconocida familia Frenchie, y “Jei, el de los perros”, creador del concepto de la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna. Ambos participarán en actividades, demostraciones y espacios de interacción con el público. La organización de la feria anunciará en los próximos días nuevos invitados especiales, quienes se sumarán a esta primera edición en Medellín con charlas, demostraciones y experiencias diseñadas para fortalecer el vínculo entre personas y mascotas.

“Expopet Medellín, la primera edición que trae la feria a la Capital de la montaña, se presenta como una oportunidad para celebrar la tenencia responsable y conectar con ecosistema pet de Antioquia, el evento es un escenario donde la mascota es la gran protagonista, es un espacio donde los visitantes podrán disfrutar de actualización para profesionales, actividades interactivas, una amplia muestra comercial, así como espacios académicos y de negocios”. Afirma Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet Medellín.

Conozca más información o compre sus entradas aquí

*Contenido en colaboración con Expopet Medellín