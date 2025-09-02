Colombia envejece de manera acelerada, incluso a un ritmo mayor que países de la región. Cifras del DANE con análisis del Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor, resaltan que hoy el 14 % de los colombianos tienen más de 60 años de edad, y que para 2060, es decir, en 35 años, está población representará el 35 %. En otras palabras, para el 2060, 1 de cada 3 personas en el país, será adulto mayor.
Inclusive dentro de 15 años, los mayores de 60 años serán más que las personas menores de 14 años. Esto más allá de representar un envejecimiento poblacional e incluso un desbalance generacional a futuro, indica que Colombia está viviendo una transición demográfica sin precedentes.
El indicador que llama la atención ahora mismo, es que entre 2020 y 2024, nacieron 841.000 personas, menos bebés de lo proyectado. Lo que significa que el sector de productos y servicios para la primera infancia ya está viviendo un retroceso en su público objetivo.
No obstante, estas cifras también dejan conocer un lado positivo. La calidad de vida de los colombianos ha ido mejorando, su expectativa de años de vida es cada vez mayor. Asimismo, hoy la población adulta y adulta mayor, está mayormente capacitada que hace unas décadas.