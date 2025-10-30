“Un homenaje a los que recorren las calles” Inter Rapidísimo inaugura La Calle del Mensajero

En muchos lugares del mundo hay calles que funcionan como homenajes. De hecho, nombrar una calle es una de las formas más comunes de rendir tributo a una persona, a una profesión o preservar la memoria colectiva.
Por ejemplo, está la Calle de los Pescadores en México o sin ir tan lejos, la Avenida Rojas o la Calle de los Artesanos en Bogotá. Pero, curiosamente, los que conocen cada esquina y cada rincón de las ciudades recorriendo sus calles día tras día, no tenía una en su honor.
Bajo esta premisa, Inter Rapidísimo, junto a la Alcaldía de Bogotá inauguró la Calle Del Mensajero; un espacio que reconoce públicamente a los trabajadores de entrega que mantienen en marcha las ciudades, incluso, el mundo entero. Este es el primer homenaje que una empresa le hace a sus competidores.