Si hay un destino de moda ese es República Dominicana. El país isleño anclado en el caribe destaca hoy en día entre los lugares predilectos de los colombianos a la hora de buscar no solo playas y calor, sino también experiencias que incluyen gastronomía, historia, música y hasta vivencias alrededor de una de las bebidas icónicas de esta parte del mundo como es el ron. Los datos son concluyentes: 320.261 turistas colombianos entre enero y octubre de 2025, con proyección de cerrar el año con 395.119 viajeros provenientes de Colombia. Además, la cifra viene en aumento tras la pandemia del covid-19. Las cifras posicionan a Colombia como el cuarto emisor global de turistas hacía República Dominicana; y dentro de Suramérica es el segundo, después de Argentina. Esto hace que el gobierno dominicano, que tiene el turismo como eje central de su economía, considere actualmente a Colombia como un aliado estratégico. Así lo reconoce el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, quien visitó Colombia para afinar aún más los esfuerzos a través de un evento definido Meet in Paradise. “Queremos llegar a medio millón de turistas colombianos. Llegando a esa cifra, Colombia sería más fuerte para nosotros que Inglaterra y Alemania juntos, o España, que son mercados tradicionales”, sostuvo.

Medellín mira hacia Dominicana

A la hora de buscar experiencias que incluyan mar, cultura y encuentro con las raíces coloniales, los paisas se están decantando por República Dominicana. No es para menos, es un destino emergente, que va más allá de Punta Cana y que se deja descubrir de múltiples maneras. Con 14 vuelos semanales desde el aeropuerto José María Córdoba, Medellín y Punta Cana están conectadas a 2 horas. Este es un punto a favor al encontrar que Medellín representa el 26 % de los viajeros que llegan desde Colombia a República Dominicana según datos oficiales del país isleño. “La conectividad aérea ha sido clave para ello, tanto en Colombia en general como en Medellín en particular. Y ahora, una línea aérea se suma a ofrecer vuelos desde la capital de Antioquia, lo cual entendemos que va a aumentar el flujo de turistas hacia Dominicana”, explicó Collado.

Turismo joven

Así, Medellín se consolida como la segunda ciudad emisora de turistas colombianos hacía República Dominicana, después de Bogotá. Con unas características, el viajero antioqueño que llega a la isla es predominantemente joven, en promedio hace estadía de 6 días y hace uso de hotelería en un 86,2 %. En un 44,5 % de las ocasiones viaja solo, el 33,9 % tiene entre 21 y 39 años, y el 77 % del total se aloja en la zona de Punta Cana. Con estos datos, analizados por el mismo país dominicano, Medellín es un mercado crucial por sus volúmenes, crecimiento, juventud del viajero y capacidad de consumo. “A los que no han ido les diría: no dejen de conocer el paraíso, somos mucho más que sol y playa, y más que Punta Cana”, instó el ministro dominicano. Y añadió que si bien “el 77 % de los turistas que van desde Medellín prefieren Punta Cana, la oferta va mucho más: Miches, Puerto Plata, Punta Bergantín, La Romana, Bayahíbe, Samaná, y la Ciudad Colonial en Santo Domingo: centro histórico donde nació el Nuevo Mundo, donde nació el primer niño del Nuevo Mundo, donde está la primera catedral”.

República Dominicana es gastronomía, música, playas idílicas. Es un destino para enamorarse. Foto: Cortesía

Experiencias exitosas