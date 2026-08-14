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Repensar los hábitos de consumo, aprovechar mejor los recursos y reducir los desperdicios son acciones que pueden transformar la manera en que habitamos el territorio. El cambio empieza en decisiones cotidianas que, sumadas, generan beneficios para el ambiente, la sociedad y la economía.

  • Foto: Cortesía.
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hace 1 hora
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Cada día tomamos decisiones que impactan el ambiente. Lo que compramos, usamos y desechamos influye en la cantidad de residuos que generamos y en el aprovechamiento de los recursos disponibles. Por eso, la economía circular se convierte en una estrategia clave para construir un territorio más sostenible.

Este modelo propone un cambio de mentalidad: repensar la forma en que producimos y consumimos, reusar los productos el mayor tiempo posible y reducir desperdicios. Más que reciclar, busca conservar el valor de los recursos y optimizar la forma en cómo usamos el agua, la energía y los materiales.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá impulsa esta visión como una invitacióna que hogares, comercios, emprendimientos, industrias e instituciones se sumen a un compromiso compartido. La transición hacia la economía circular requiere la participación de todos, con acciones cotidianas que generan beneficios ambientales, sociales y económicos.

Foto: Cortesía.
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Antes de desechar un objeto, vale la pena preguntarse si puede repararse, reutilizarse o tener un nuevo uso. Elegir productos más duraderos, reducir el consumo de materiales de un solo uso y darle mayor vida útil a los elementos son decisiones que, multiplicadas por miles de personas, generan un impacto positivo para el planeta.

La economía circular demuestra que es posible aprovechar mejor los recursos, reducir los residuos y construir un Valle de Aburrá más resiliente y sostenible. El cambio comienza cuando decidimos repensar nuestros hábitos y hacer de las pequeñas acciones una forma de cuidar el territorio.

Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

*Contenido en colaboración con AMVA.