Un influencer colombiano con más de 5,4 millones de seguidores en Instagram enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por promocionar una plataforma de apuestas sin autorización. El caso no es aislado. A medida que el mercado de iGaming crece en América Latina, los reguladores de varios países están endureciendo las reglas sobre quién puede promocionar qué y bajo qué condiciones. Colombia es uno de los países con un marco más claro al respecto. Coljuegos, la entidad que regula los juegos de suerte y azar, puso la lupa sobre los creadores de contenido y las consecuencias de cruzar la línea son cada vez más serias.

La regulación de sorteos, rifas y concursos, en manos de Coljuegos

En Colombia, cualquier sorteo, concurso o giveaway en redes sociales que dependa de la suerte y el azar requiere una licencia previa de Coljuegos cuando opera en dos o más departamentos. No importa si el premio es un teléfono, unas zapatillas o una promoción para el mejor casino de México. Si hay azar de por medio, hay obligación de tramitar el permiso. Los creadores de contenido que organizan estas dinámicas deben pagar derechos de explotación sobre el valor total de los premios. Ese porcentaje financia el sistema de salud pública del país. Y hay una prohibición que muchos desconocen: los influencers no pueden hacer publicidad ni recomendar casas de apuestas online que no cuenten con el contrato legal de la entidad.

La licencia es el límite entre lo que se permite y lo que no

Las sanciones por incumplimiento no son menores. Las multas pueden alcanzar hasta 100 salarios mínimos legales vigentes. Coljuegos tiene la capacidad de solicitar a plataformas como Meta y a las autoridades policiales el cierre o bloqueo masivo de perfiles infractores. Y en los casos más graves, la operación o promoción de juegos de suerte y azar sin permiso estatal puede derivar en investigaciones penales por ejercicio ilícito de actividad monopolística. La campaña de aplicación de la ley más reciente de Coljuegos resultó en el bloqueo de 10.000 sitios web y perfiles en redes sociales no autorizados que ofrecían casinos virtuales, bingo, apuestas deportivas y rifas. Todos operaban sin pagar los derechos de explotación correspondientes. Un dato que pone las cosas en perspectiva: en Colombia solo 15 plataformas tienen licencia para operar legalmente.

El influencer que promocionó una casa de apuestas ilegal y lo pagó caro

El caso de Stiven Tangarife, conocido como Mr. Stiven o MrStivenTc, puso el tema en el centro de la conversación. La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia en su contra por la presunta promoción de una plataforma de apuestas no autorizada por Coljuegos. El creador de contenido habría utilizado de manera reiterada sus historias para invitar a sus más de cinco millones de seguidores a registrarse en el sitio ilegal, explicando la dinámica de los juegos y asegurando que era posible ganar dinero de forma sencilla. Los denunciantes presentaron videos como evidencia. En uno de ellos, grabado el 2 de junio, Tangarife aseguró que facturaba mientras se ejercitaba y que había recomendado la aplicación en múltiples ocasiones. Tres días después, volvió a publicar una recomendación antes de entrenar. Los señalamientos podrían derivar en una investigación por enriquecimiento ilícito, ejercicio ilegal de actividad monopolística e instigación a delinquir.

La publicidad como frontera de la regulación de juego a nivel internacional