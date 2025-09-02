“Tu historia escribe la nuestra”, Bancolombia invita a los colombianos a contar su próximo capítulo

Bancolombia se consolida como un aliado cercano a la vida de las personas. Con “Tu historia escribe la nuestra”, la entidad refleja su esencia e invita a los colombianos a compartir aquellos momentos y propósitos que marcarán un nuevo capítulo en sus vidas.

La iniciativa nació con el lanzamiento de #MiPróximoCapítulo, una invitación para que los ciudadanos expresaran, de forma auténtica y emotiva, cuál era el siguiente paso que querían dar. La convocatoria superó todas las expectativas y logró reunir miles de relatos en redes sociales, medios radiales y canales propios, en los que se reflejaron aspiraciones personales, familiares y profesionales.



Hoy, la campaña entra en una nueva etapa: algunas de esas historias comienzan a hacerse realidad con el apoyo del banco. De esta forma, la entidad demuestra que no solo acompaña a las personas, sino que también les ayuda a dar vida a los capítulos que quieren escribir.