Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés E.A. de su financiación, es más fácil lograr el sueño de tener vivienda propia.

  • Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo ha fortalecido el ecosistema inmobiliario en Colombia. Foto: DEPOSITPHOTOS
    Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo ha fortalecido el ecosistema inmobiliario en Colombia. Foto: DEPOSITPHOTOS
hace 6 horas
bookmark

Bancolombia ha lanzado un nuevo beneficio para los créditos de vivienda, diferente de vivienda y leasing habitacional no familiar, por lo que el beneficio también aplica para otros inmuebles como locales, lotes y oficinas, además de casas y apartamentos. Se trata de un descuento del 0,5 % en la tasa E.A. del crédito de su inmueble con Bancolombia, que aplica para clientes que adquieran una propiedad a través de un agente inmobiliario independiente de Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo, en inmuebles publicados en su página web y en portales aliados.

Este descuento será válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El beneficio se aplica durante toda la vigencia del crédito, siempre y cuando el cliente no incurra en mora. Aplican términos y condiciones.

Un ahorro que se suma

El descuento es acumulable con otros beneficios ya existentes, lo que permite a los usuarios maximizar su ahorro hasta 185 PBS (puntos básicos) para clientes con producto nómina Bancolombia y 85 PBS para clientes sin producto nómina. Por ejemplo, es posible combinarlo con el descuento de cliente nómina, el seguro voluntario de desempleo Cardiff u otros convenios empresariales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es acumulable con descuentos como hipoteca verde, proyectos financiados o bonos de feria.

Una solución digital

Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo es una solución digital para el ecosistema inmobiliario en Colombia. Con más de 250 agentes independientes vinculados, la solución facilita a los agentes tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar tus tareas diarias. Actualmente hay más de 3500 inmuebles listos para ser comercializados en el área metropolitana de Medellín y Bogotá.

Para facilitar las interacciones, Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo cuenta con una oficina en Medellín, en el centro comercial La Estrada en el Poblado y con dos espacios estratégicos en la ciudad de Bogotá, donde los agentes pueden reunirse con sus clientes. También el área legal ofrece acompañamiento para compradores.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el 95 % de compradores empiezan buscando su casa en línea, lo que valida la relevancia de este modelo.

Camacol reporta un incremento del 30,1 % en la venta de vivienda en Antioquia durante el primer semestre de 2025. Se espera que esta tendencia positiva continúe, haciendo de este un momento oportuno para invertir en una vivienda nueva.

*Bancolombia se reserva el ofrecimiento de productos financieros.

**Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo es una solución producto de una alianza entre Negocios Digitales Colombia S.A.S y El Colombiano S.A.S. Aplican T&C.

Bancolombia - Vigilado