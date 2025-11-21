Bancolombia ha lanzado un nuevo beneficio para los créditos de vivienda, diferente de vivienda y leasing habitacional no familiar, por lo que el beneficio también aplica para otros inmuebles como locales, lotes y oficinas, además de casas y apartamentos. Se trata de un descuento del 0,5 % en la tasa E.A. del crédito de su inmueble con Bancolombia, que aplica para clientes que adquieran una propiedad a través de un agente inmobiliario independiente de Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo, en inmuebles publicados en su página web y en portales aliados.
Este descuento será válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El beneficio se aplica durante toda la vigencia del crédito, siempre y cuando el cliente no incurra en mora. Aplican términos y condiciones.