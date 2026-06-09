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Calma permanente, lujo y bienestar son las caracteristicas de morros, un proyecto que revaloriza vivir frente al mar.

  • Foto. Cortesía.
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  • Una apuesta segura de bienestar y valorización frente al mar así es morros
  • Una apuesta segura de bienestar y valorización frente al mar así es morros
hace 11 horas
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Poder disfrutar de un cálido verano en la playa es el deseo de muchos y cada día más familias lo hacen realidad en los condominios morros en Serena del Mar en Cartagena, donde el horizonte parece diluirse en una calma permanente, el lujo encuentra una nueva forma de expresarse: sin estridencias, sin excesos, con la serenidad de lo esencial. Así se define la filosofía de estos proyectos, un concepto que interpreta el bienestar contemporáneo a través de la arquitectura, el paisaje y el tiempo.

Una de las grandes ventajas de este desarrollo es su diversidad de opciones, contando con alternativas que se adaptan a distintos momentos de vida y planes de inversión. Desde unidades con entrega inmediata, ideales para quienes desean disfrutar sin esperar el privilegio de vivir frente al mar, hasta opciones para entrega en el segundo semestre de 2026, 2027, 2028 o 2029; pensadas para quienes proyectan su inversión a mediano y largo plazo.

Esta flexibilidad permite que cada comprador encuentre su propio ritmo para comenzar a vivir la experiencia morros, ya sea como segunda vivienda, inversión o una combinación de ambas.

Una apuesta segura de bienestar y valorización frente al mar así es morros

Detrás de este desarrollo hay más de 40 años de experiencia de su promotor, una trayectoria que se traduce en confianza, solidez y una visión clara de largo plazo. Esta experiencia ha permitido consolidar en Serena del Mar un portafolio que hoy es referente de la vida de playa en Colombia.

Actualmente, cinco condominios morros han sido construidos y entregados: mo | eco, ío, zoe, eos y kai—, conformando un frente de playa que ya es sinónimo de calidad y valorización. A estos se suman tres desarrollos en construcción: mo | park 1, aura y vita, que continúan elevando el estándar del proyecto. En etapa de preventa se encuentra mo | park 2, una nueva oportunidad para quienes buscan hacer parte de este entorno privilegiado.

El reconocimiento también ha acompañado este proceso. morros cuenta con la certificación Best Place to Live, un sello que respalda la satisfacción de sus propietarios y la calidad integral de sus proyectos. A esto se suma un factor determinante para inversionistas: la valorización vertical que han experimentado sus compradores a lo largo del tiempo, consolidándolos como una apuesta segura tanto para disfrutar como para invertir.

Una apuesta segura de bienestar y valorización frente al mar así es morros

Hoy, estos condominios de playa no solo representan un conjunto de proyectos inmobiliarios, sino una manera de entender la vida frente al mar: más consciente, más tranquila, más conectada con lo verdaderamente importante.

Conozca más en www.morros.com.co

Visite en Cartagena: Showroom Bocagrande: Cra. 3 No. 8-104(+57) 316 877 7402 | (+57) 315 752 1190

Centro de Ventas Serena del Mar: Km 8 vía al mar(+57) 316 758 5443