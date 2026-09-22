Once de los 20 arqueros titulares de la Liga Betplay son extranjeros

En la primera división del fútbol colombiano, 11 de los 20 equipos que están en la Liga tienen un arquero extranjero como titular. De los 10 primeros lugares, ocho son escuadras con un guardavallas del exterior, algo que deja un mensaje claro: el de afuera da la seguridad que quizá el criollo no brinda.
Las características de los porteros cambian, y también las aspiraciones de cada club. No obstante, en equipos de primer nivel como Nacional, América, DIM o Millonarios, pasando por elencos de una exigencia media como lo son Bucaramanga o Inter de Bogotá y llegando a los que pelean por mantener su lugar en la primera división como Cúcuta, tienen bajo los tres palos a un hombre nacido fuera de Colombia.
Para comprender un poco más por qué los extranjeros se adueñaron de los pórticos de nuestro país, EL COLOMBIANO habló con el director técnico antioqueño, Miguel Cadavid.
“Últimamente, es muy poca la renovación de porteros colombianos en el fútbol profesional. Los que hay son maduros como Andrés Mosquera Marmolejo o Aldair Quintana, quien se fue para el extranjero. Los jóvenes buenos se van en su mayoría para otras ligas. Es algo que sucede también en las ligas mayores”, afirmó Cadavid.