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El éxito de La Reina del Flow en Argentina: más de 24.000 espectadores para verlos en vivo

Los actores de la exitosa producción colombiana siguen de gira por América Latina y, tras los conciertos dados en España, llegaron arrasando a Argentina.

  • Los integrantes de La Reina del Flow en sus conciertos en Argentina. FOTO Cortesía Caracol Televisión
    Los integrantes de La Reina del Flow en sus conciertos en Argentina. FOTO Cortesía Caracol Televisión
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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La Reina del Flow acaba de terminar su primer recorrido por Argentina y visitó las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, presentándose, en este último, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

En Buenos Aires, Carolina Ramírez detuvo la música para hablarle directamente al público: “Son ustedes la prueba de que los sueños se hacen realidad”, en una noche que también dejó uno de los momentos más celebrados por los fans: el beso entre Yeimy y Charly, recibido con una ovación.

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El último show, el de Mar del Plata, tuvo un significado muy especial, ya que en dicha ciudad ya conocían a Carolina Ramírez, quien meses atrás recibió el Premio Estrella de Mar a Mejor Actriz Dramática por su trabajo en teatro. “Esta vez, el público volvió a encontrarse con ella convertida en Yeimy Montoya”, detallaron desde Caracol Televisión..

Por otro lado, Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow, destacó la conexión con el público argentino: “Lo que está pasando en Argentina ha sido inolvidable para nosotros. La euforia de la gente, la energía, el cariño. Cómo cantaban las canciones, con todo el corazón y la honestidad. No es común que un proyecto rompa esquemas de esta forma, como lo ha hecho La Reina del Flow”.

Es un show muy completo, de cerca de dos horas, en el que interpretan canciones como Perdóname, Reflejo, Fénix y Que arda el fuego.

Estos conciertos, que ya se hicieron con muchísimo éxito en España, Chile y Perú, continuarán en otras ciudades de Latinoamérica como San José en Costa Rica, y luego pasarán por Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Bogotá y Caracas. Allí Yeimy, Charly, Pez Koi, Drama Key, Cris Vega y Yonny Trejos llevarán de la pantalla al escenario la historia y las canciones que siguen conectando con miles de fans.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué están haciendo los actores de La Reina del Flow en América Latina?
Los integrantes de la serie están presentándose en vivo con los éxitos de la novela y ya han hecho tres conciertos en Argentina y uno en Chile y otro en Perú.
¿Quienes son los actores presentes en estos espectáculos?
María José Vargas, Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo, Juan Palau, Kevin Bury, Jay Torres y en algunos shows, Carolina Ramírez, hacen parte de estos conciertos.
¿Cuántos asistentes fueron a ver el show de La Reina del Flow en Argentina?
Se contabilizan más de 24.000 asistentes a los tres conciertos.
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