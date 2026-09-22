El éxito de La Reina del Flow en Argentina: más de 24.000 espectadores para verlos en vivo

La Reina del Flow acaba de terminar su primer recorrido por Argentina y visitó las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, presentándose, en este último, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

En Buenos Aires, Carolina Ramírez detuvo la música para hablarle directamente al público: “Son ustedes la prueba de que los sueños se hacen realidad”, en una noche que también dejó uno de los momentos más celebrados por los fans: el beso entre Yeimy y Charly, recibido con una ovación.

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El último show, el de Mar del Plata, tuvo un significado muy especial, ya que en dicha ciudad ya conocían a Carolina Ramírez, quien meses atrás recibió el Premio Estrella de Mar a Mejor Actriz Dramática por su trabajo en teatro. “Esta vez, el público volvió a encontrarse con ella convertida en Yeimy Montoya”, detallaron desde Caracol Televisión..