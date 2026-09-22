Gobierno pierde pulso en el Senado: rechazaron sus objeciones a la “Ley de Mérito” con 78 votos

El gobierno de Abelardo De La Espriella perdió un nuevo pulso frente al Congreso por la denominada “Ley de Mérito’”, un proyecto que busca impedir la reducción de los requisitos mínimos para acceder a determinados cargos directivos en el sector público y en empresas con participación estatal.

La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, por lo que estaba pendiente de la sanción presidencial para convertirse en ley. Sin embargo, el Gobierno decidió objetar el proyecto por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia y lo devolvió sin la sanción presidencial.

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Entre sus reparos, señaló que la iniciativa “irrumpía en facultades exclusivas” del Ejecutivo en materia de organización de los empleos públicos y sostuvo que mantener determinados requisitos podría dificultar el acceso a cargos públicos para jóvenes profesionales, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas.

Las objeciones fueron nuevamente estudiadas por una comisión accidental integrada por senadores y representantes, entre ellos Hernán Cadavid, autor de la iniciativa. Este 22 de septiembre, el Senado aprobó el informe de la comisión que rechazaba la mayoría de las objeciones del Gobierno, con 78 votos a favor y 4 en contra.

“Gracias al Senado de la República, que acaba de aprobar nuestro informe, que rechaza las objeciones del Gobierno nacional a nuestra ‘Ley de Mérito’. Lo hemos demostrado con argumentos, con paciencia y explicando por qué es importante este tipo de normas en Colombia para que en la administración pública siempre estén los mejores”, expresó Cadavid.