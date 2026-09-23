Van 81 personas sancionadas por derrochar agua para lavar vehículos en las calles de Medellín

A quienes no están ahorrando agua los están sancionando y ya comenzaron con los lavaderos de vehículos. Durante los operativos que se realizaron conjuntamente entre la Policía Metropolitana y las secretarías de Seguridad y de Movilidad de Medellín, se impusieron 81 comparendos a personas que estaban lavando carros y motos en espacios públicos, haciendo un consumo excesivo de este líquido.
Los controles a estos establecimientos se vienen haciendo a través de las cámaras del 123, así como por verificaciones presenciales y las denuncias realizadas por la comunidad. Cuando son sorprendidos haciendo mal uso del agua, inmediatamente se imponen las sanciones correspondientes.