Van 81 personas sancionadas por derrochar agua para lavar vehículos en las calles de Medellín

Los controles a estos establecimientos se vienen haciendo a través de las cámaras del 123 , así como por verificaciones presenciales y las denuncias realizadas por la comunidad. Cuando son sorprendidos haciendo mal uso del agua, inmediatamente se imponen las sanciones correspondientes.

A quienes no están ahorrando agua los están sancionando y ya comenzaron con los lavaderos de vehículos. Durante los operativos que se realizaron conjuntamente entre la Policía Metropolitana y las secretarías de Seguridad y de Movilidad de Medellín, se impusieron 81 comparendos a personas que estaban lavando carros y motos en espacios públicos, haciendo un consumo excesivo de este líquido.

“Desde el equipo de CCTV del SIES-M se realiza seguimiento permanente a diferentes sectores de Medellín y, cuando las cámaras detectan comportamientos que podrían representar un uso indebido del agua, se activa la articulación con las autoridades”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

La presencia de las autoridades se ha intensificado en más de 70 establecimientos dedicados al lavado de vehículos, entre los formales y los informales, para verificar el tipo de uso que le dan al agua mediante un seguimiento sostenido.

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El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana, dijo que “ante las altas temperaturas que se vienen presentando en la ciudad, se fortalecieron las actividades preventivas y de control en las diferentes comunas de Medellín, con el propósito de identificar e intervenir comportamientos que generen desperdicio de agua en espacios públicos”.

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De hecho, el pasado viernes en un taller de carros ubicado en el sector de La Bayadera, en el centro de Medellín, las autoridades hicieron presencia al percatarse que un grupo de personas estaban lavando con manguera un carro en las afueras del local.

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Agentes de la Secretaría de Movilidad y otros funcionarios hicieron presencia y, además de imponer el comparendo de Policía, también se le hizo una sanción de tránsito al conductor del automotor por 337.627 pesos.

“El llamado es sencillo y contundente: el agua se respeta. La tecnología está al servicio de la seguridad y también de la protección de nuestros recursos. Vamos a seguir vigilando, identificando y sancionando a quienes incumplan las normas, mientras acompañamos a la ciudadanía que sí está haciendo el esfuerzo de ahorrar”, señaló Villa Mejía.