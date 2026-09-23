Con chaleco, su propia pistola, rodeado de escoltas y corriendo: así fue el atípico patrullaje de De la Espriella por Santa Marta

Una música como de película de acción abre un video en el que se muestra al presidente Abelardo de la Espriella corriendo, rodeado de escoltas y con chaleco antibalas en Santa Marta.
Desde el martes, el mandatario ordenó la militarización de la capital del Magdalena, luego de que varios puntos de la ciudad y zonas aledañas registraran graves situaciones de orden público por cuenta de retaliaciones de “Los Pachenca” por la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo.
“Estoy aquí en Gaira, todo está tranquilo. Cuando no está la Fuerza Pública, estos bandidos hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son. La ciudad está militarizada, el Gobierno está aquí (...) la invitación es a que la gente retorne a sus actividades porque los vamos a cuidar”, dijo el mandatario desde una de sus camionetas blindadas.
Allí se le ve con una pistola, gorra beige, camisa color verde militar y el chaleco antibalas. Justo se refiere a que, desde ayer, “Los Pachenca” ordenaron el cese de toda actividad comercial en la ciudad y la gente, en general, está encerrada en sus casas para evitar cualquier tipo de ataque.