Proponen que Bellavista sea la primera cárcel del país en la que no entre “ni la señal de la Santa Cruz”

La propuesta de que esta prisión sea usada como piloto de la inhibición de las señales de telecomunicaciones en las cárceles la hizo el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, quien llevó directamente la propuesta al Ministerio de Justicia, que ya la está estudiando para su posible implementación.

La cárcel de Bellavista, ubicada en Bello, Antioquia, sería la primera que cumpliría con la premisa del presidente Abelardo de la Espriella de que allí no entre “ni la señal de la Santa Cruz”. La idea es que dentro de esta prisión sea imposible hacer uso de los celulares para evitar que los delincuentes puedan extorsionar o manejar las estructuras criminales aun estando tras las rejas.

“Hemos pedido que, en compañía de la Alcaldía de Medellín, utilicemos todas las herramientas tecnológicas necesarias para que salgan cero llamadas extorsivas desde la cárcel de Bellavista”, señaló el congresista por el Movimiento Creemos.

La iniciativa surge, entre otras situaciones, luego de que trascendiera una videollamada entre Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, cabecilla de las disidencias de las Farc, y Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, exmiembro de esta organización y actualmente en el Clan del Golfo. Ante esta comunicación, Firu fue cambiado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la de Palogordo, en Girón (Santander).

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Antes de este traslado, el presidente De la Espriella había dicho que a Orrego Arango lo debían trasladar a una cárcel en la que “no entre ni la señal de la Santa Cruz”, directriz que fue cumplida en el corto plazo por los funcionarios del Inpec, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de implementar el aislamiento de las comunicaciones en los centros penitenciarios.

La medida no solo se tomaría por la situación con este cabecilla de las disidencias en Antioquia, sino también por la cantidad de extorsiones que se presentan desde las prisiones. Según las autoridades, en las cárceles colombianas se incautaron entre 2025 y 2026 más de 72.000 celulares que serían usados para hechos delictivos.

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó que del total de las extorsiones que se presentan en el país, se estima que el 17% se realizan mediante llamadas efectuadas en las cárceles. Fue enfático en que la idea es llevar la cifra a cero.