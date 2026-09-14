Así ganó el gobierno De la Espriella el pulso político del presupuesto en el Congreso

“Les quiero agradecer este voto de confianza en el Gobierno nacional”, dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, luego de que el Ejecutivo consiguió uno de sus primeros triunfos políticos en el Congreso: las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en $634,9 billones.
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La aprobación se dio con mayorías amplias en las cuatro comisiones. Pero seis horas antes de que los parlamentarios le dieran el sí a ese monto, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, hizo un llamado a los congresistas de esa colectividad para que acompañaran la iniciativa.
En un video, advirtió que los recursos son fundamentales para garantizar las finanzas y el funcionamiento del Estado.