De la Espriella propone bajar hasta 50 % las multas de tránsito: lo presentará al Congreso

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que propondrá al Congreso una reducción de hasta 50% en el valor actual de las multas de tránsito, como parte de un paquete de medidas con el que busca disminuir los costos y trámites que enfrentan los conductores del país.
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A través de su cuenta de X, De la Espriella afirmó que llevará la iniciativa al Legislativo y sostuvo que las sanciones deben ser proporcionales a las infracciones cometidas y no convertirse en una carga económica para las familias colombianas.
La propuesta contempla además reducir en 25% el costo asociado a los cursos para obtener descuentos en las multas. El mandatario planteó eliminar el requisito de la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartir directamente estos cursos.