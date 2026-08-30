Valdas Dambrauskas, el entrenador que ganó un concurso de TV y llegó a la Champions; conozca aquí su historia

Ganar en una noche de Champions, con un gol en el último minuto y que esa victoria sea histórica para tu club es todo un sueño para futbolistas y entrenadores. Esto le sucedió al técnico del Sabah de Azerbaiyán, Valdas Dambrauskas.
Con 49 años de edad, este estratega logró el triunfo más importante de su carrera y del equipo que dirige, el cual se fundó apenas hace nueve años, en 2017. Además del resultado, que quedará en los libros de la Liga de Campeones, formó un proyecto que cortó los títulos y la hegemonía que durante 12 años construyó en ese país el Qarabag, club donde jugó hace poco el colombiano Camilo Durán.