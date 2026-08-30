Juanfer puso la magia y el DIM volvió a ganar: 2-1 sobre Llaneros. Vea los goles

El Independiente Medellín tenía una tarea pendiente. Después de la derrota ante Cúcuta Deportivo, la única que ha sufrido hasta ahora en la Liga, el equipo de Luis Amaranto Perea necesitaba corregir errores y recuperar sensaciones. Lo hizo ante Llaneros, un rival incómodo que exigió durante buena parte del partido, pero que terminó cayendo 2-1 en el Atanasio Girardot.

Y en esa recuperación hubo un protagonista especial: Juan Fernando Quintero. El volante fue titular, tomó la pelota, buscó asociarse y dejó una de esas pinceladas que explican por qué su presencia genera tanta expectativa en el Poderoso.

El DIM salió decidido y encontró premio rápidamente. Al minuto 17, Jeison Medina apareció para marcar de cabeza, con una linda palomita, su primer gol con la camiseta del Medellín. El delantero celebró con fuerza una anotación que le dio tranquilidad al equipo y a una hinchada que esperaba verlo responder.

Cuatro minutos después llegó la joya de la noche. Quintero recibió la pelota y puso un pase magistral para dejar a Jhon Montaño frente al arco. El joven atacante no desaprovechó el regalo: definió con sutileza, bañó al arquero de Llaneros y puso el 2-0.

El Atanasio disfrutaba. El DIM había encontrado espacios, movía la pelota con mayor claridad y parecía tener el partido bajo control. Sin embargo, Llaneros no se entregó.

Antes del descanso, Francisco Meza apareció para descontar y devolverle la incertidumbre al compromiso. El 2-1 cambió el panorama y obligó al local a afrontar un segundo tiempo mucho más exigente.

Llaneros apretó y el DIM resistió

En la segunda parte, el partido se hizo más parejo. Llaneros buscó el empate y el Medellín tuvo que trabajar más para conservar la ventaja. Ya no hubo la misma comodidad del comienzo y el conjunto de Perea entendió que debía competir cada pelota.

El momento que encendió las alarmas llegó con Frank Fabra. El lateral sufrió una lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego, una situación que obligó al cuerpo técnico a mover sus piezas.

El DIM, sin embargo, resistió. No fue una segunda parte brillante, pero sí una en la que el equipo mostró algo que le había faltado ante Cúcuta: capacidad para corregir, competir y sostener un resultado.

El pitazo final desató la celebración en el Atanasio. El Medellín volvió a ganar, mejoró su funcionamiento y se mantiene en la parte alta de la tabla, detrás de América y Atlético Nacional.

La hinchada también respondió. El público acompañó al equipo y terminó satisfecho, especialmente por la reacción después del tropiezo con Cúcuta y por las primeras pinceladas de Quintero como titular.

Ahora el calendario no da descanso. El próximo desafío del Poderoso será este jueves, cuando visite al Pereira a las 8:00 p. m. Será otra oportunidad para comprobar si la victoria ante Llaneros representa el comienzo de una nueva racha y si el fútbol de Juanfer empieza a convertirse en una de las grandes armas del equipo de Amaranto Perea.

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