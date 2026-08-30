Ocho canteranos en la titular y el toque de experiencia le dieron resultado a Nacional en Valledupar

Nacional necesitaba una actuación como la que protagonizó en Valledupar. El conjunto verdolaga goleó 5-1 a Alianza y, más allá del resultado, dejó una de sus mejores presentaciones desde la llegada de Lucas González. Fue ofensivo, fluido y contundente desde el comienzo. Andrés Sarmiento abrió el marcador, Alfredo Morelos amplió la ventaja, Marlos Moreno marcó un doblete y Juan José Rosa cerró la noche con el quinto tanto, el primero de su carrera como profesional.

La goleada también tuvo otro ingrediente: el protagonismo de la cantera. Fueron 14 los canteranos incluidos en la convocatoria y ocho hicieron parte del equipo titular. Nacional salió decidido y encontró los caminos para hacer daño. La sociedad entre Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona en el mediocampo le dio claridad, mientras Marlos Moreno aprovechó su habilidad para convertirse en la figura.

El 3-0 parecía encaminar una victoria cómoda, pero Alianza reaccionó tras un penalti y descontó. Durante algunos minutos puso en dificultades al conjunto verdolaga y González reconoció que Nacional perdió parte del control después del 3-1. Sin embargo, el equipo reaccionó y volvió a controlar el partido hasta imponerse 5-1.

“Estamos siendo un equipo que crea ocasiones de gol y que cuando las crea marca”, explicó González, quien considera que su equipo comienza a acercarse a la idea que pretende construir. “Creo que estamos logrando acercarnos a construir un equipo de fútbol de verdad”, agregó.

Uno de los aspectos que más destacó González fue la respuesta de los jóvenes. Pipe Marín, todavía juvenil, tuvo que jugar como lateral izquierdo, mientras que Xavi Ríos, habitualmente mediocampista, terminó como lateral derecho. “Lo que más me gustó hoy es ver que los chicos se adaptan a lo que queremos y que ellos siempre van entendiendo que el equipo está por encima de todos”, explicó el entrenador.

González también fue claro frente a las críticas por la edad de algunos jugadores. “Yo ignoro la edad del jugador”, afirmó, y resumió su filosofía: “Conmigo siempre van a jugar los buenos, los que ponen al equipo por encima de su nombre”.

En Valledupar varios respondieron. Marlos Moreno fue determinante, Morelos volvió a marcar, Sarmiento abrió el camino y Cardona y Rengifo encontraron una sociedad que le dio funcionamiento al equipo.

Marlos y Rosa, protagonistas

Marlos Moreno fue uno de los grandes protagonistas. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios fueron un problema permanente para la defensa de Alianza y su doblete confirmó la importancia que tiene dentro de la idea de González. La celebración final tuvo un significado especial. Juan José Rosa ingresó y marcó el quinto gol, el primero como profesional. “Me siento muy alegre y espero que sea mucho más”, expresó Rosa, quien también valoró compartir vestuario con experimentados.

Armani también respondió

Aunque el marcador terminó siendo amplio, Nacional tuvo momentos de dificultad. Cuando Alianza buscó el segundo gol, Franco Armani apareció para evitar que el partido se complicara. Sus intervenciones conservaron la ventaja y permitieron que Nacional recuperara el control. Por eso, para González, el 5-1 no debe analizarse únicamente por los goles, sino también por la capacidad de resistir, corregir y cambiar el plan. El gran interrogante es si lo ocurrido en Valledupar será simplemente una buena noche o el comienzo de una evolución definitiva.

González aún considera que su equipo está en construcción, pero las señales aparecen: Nacional genera, convierte, tiene jugadores experimentados capaces de marcar diferencias y les abre espacio a sus canteranos. “Estamos empezando, pero nos vamos a divertir y le vamos a dar alegrías a la hinchada, que es lo más importante”, aseguró.