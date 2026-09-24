Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta

“Se los notifico con absoluta claridad”, la frase que suena a epitafio hace parte del discurso del presidente Abelardo de la Espriella para referirse a los grupos criminales: un discurso con el que el país empieza a familiarizarse. La lanzó ayer, antes de aparecer armado y patrullando las calles de Santa Marta. Era para los criminales que se adueñaron de gran parte de la costa caribeña y que, sin Dios ni ley, imponen sus reglas. La advertencia fue sin filtros: si no se entregan, los va a “mandar al infierno en una bolsa”.
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Es la primera vez, desde el inicio de la viralidad de las redes sociales, que el país ve a un presidente en esas: caminando junto a los militares, dirigiendo la operación y tocando la puerta de la gente del barrio, prometiendo que mañana no será igual.
Ver al presidente vestido con traje de tropero, chaleco antibalas, radioteléfono y el arma colgada al cinto es quizás la puesta en marcha, ahora sí, de la escena que había pensado para mostrar cómo sería su Gobierno desde el primer día. Solo que tuvo que guardarla en la gaveta porque se le atravesó el terremoto que ningún vidente advirtió y que convirtió, durante esos primeros días, la emergencia en la prioridad de su Gobierno.
Pero ahora sí, podría decir: “A lo que vinimos”.
Esa atiborrada tropelía en las calles con población civil recuerda otros momentos en los que un mandatario recién llegado al poder convirtió la seguridad en una demostración visible de autoridad. En el caso de Álvaro Uribe, dos meses después de su posesión, comenzó la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, una intervención militar de gran escala que marcó el inicio de su política de seguridad democrática en el año 2002.
Con la diferencia de que Uribe no estuvo en el lugar. Ambas son intervenciones urbanas, que coinciden con las familias asomadas a las ventanas, viendo pasar a los militares armados, mientras los criminales se camuflan entre la cotidianidad, desafiando a un Estado que proclama mano dura. Hace más de dos décadas fue en Medellín; el escenario hoy es la Costa.
Santa Marta y Riohacha llevan años bajo el dominio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), antes conocidas como ‘Los Pachenca’. Sus líderes se pavoneaban como amos de la zona, extorsionando, matando, secuestrando e imponiendo sus propias reglas. Hoy, tienen buena parte de esa región bajo asedio y por eso el Gobierno tuvo que llegar sin contemplaciones. Durante el primer semestre de 2026 se reportaron 62 casos de extorsión y 400 de amenazas en Santa Marta, casi 50 % más que en el mismo periodo del año anterior.