De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras compleja situación de orden público causada por “Los Pachenca”

El presidente Abelardo De la Espriella acaba de ordenar la militarización de Santa Marta, en Magdalena. “En este momento tenemos tres bandidos detenidos en Santa Marta y dos en Riohacha, y vamos por el resto”, afirmó el mandatario. La medida es tomada luego de que este martes se reportaran en varios puntos de esa ciudad y zonas aledañas graves situaciones de orden público por cuenta de retaliaciones de la banda “los Pachenca” al abatimiento de alias Cholo, segundo cabecilla de ese grupo. Uno de los hechos más notorios fue cometido por hombres armados que quemaron una tractomula frente a la Universidad Cooperativa en Santa Marta. El conductor fue obligado a descender del vehículo antes de que los hombres le prendieran fuego sobre la Troncal del Caribe. Entérese: Abatieron a alias Cholo, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras, la misma estructura de “Bendito Menor” Ante esta situación, De la Espriella dijo que impartió la orden de militarizar esa ciudad como parte de una estrategia para contener las acciones de la organización criminal. “He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”, manifestó. “Como consecuencia de la acción decidida de nuestra Fuerza Pública, dando de baja a los bandidos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta”, afirmó De la Espriella. Según el mandatario, los integrantes de esa estructura criminal han amenazado a comerciantes, pobladores y transportadores, además de protagonizar hechos de violencia en Santa Marta.

Como retaliación a las bajas sufridas por el accionar de la Fuerza Pública, gente del grupo terrorista con motos y en distintos vehículos recorrieron varias calles de Santa Marta ordenando el cierre total de los establecimientos comerciales e impusieron restricciones a la movilidad civil bajo amenazas.

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En videos que circulan en redes sociales se observan dos hechos registrados en las últimas horas que encendieron las alarmas en Riohacha y Santa Marta, en medio de las amenazas de paro armado que circulan en el norte del país y que, de manera preliminar, han sido atribuidas a “los Pachencas”. El primero ocurrió en Riohacha. En la calle 15 con carrera 26, desconocidos habrían disparado contra la fachada de un supermercado ARA que permanecía abierto. Los impactos de arma de fuego generaron temor entre quienes se encontraban en el sector y llevaron a que unidades de la Policía se desplazaran hasta el establecimiento para realizar las primeras verificaciones. El hecho es investigado además dentro del contexto de las intimidaciones que han circulado contra comerciantes que decidan mantener abiertas sus puertas mientras los criminales intentan sembrar miedo. Entérese: Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, busca someterse a la justicia: Presidencia remitió su propuesta a la Fiscalía Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que el ataque contra el supermercado esté directamente relacionado con esas amenazas ni han establecido quiénes estarían detrás de los disparos. Kilómetros más allá, en Santa Marta, la tensión también se trasladó a las calles. En el barrio Cristo Rey, en el sur de la ciudad, varios hombres armados habrían recorrido distintos sectores y llegado hasta establecimientos comerciales para intimidar a sus propietarios y exigirles que cerraran sus negocios. De acuerdo con versiones entregadas por habitantes del sector a medios locales, algunos de los hombres vestían de negro y habrían realizado disparos al aire con el propósito de generar temor entre la comunidad. Ante la situación, varios comerciantes optaron por bajar las persianas y cerrar sus establecimientos como medida de prevención. Lea también: Jefe criminal de Barranquilla pide pista para entrar a las mesas de “paz total” El temor también se extendió entre los residentes, que pidieron una mayor presencia de la Policía y de las autoridades para garantizar la seguridad y evitar nuevos hechos de intimidación. Por ahora, tampoco existe confirmación sobre la identidad de los hombres que habrían protagonizado estos hechos en Cristo Rey ni sobre una eventual relación directa con “los Pachencas”. Además, para seguir infundiendo terror, hombres armados hicieron recorridos intimidantes. En el barrio Once de Noviembre (Santa Marta), desconocidos interceptaron e incendiaron dos buses de servicio público pertenecientes al Consorcio Ziruma. Además, bloquearon puntos clave de la Troncal del Caribe (sectores de Calabazo y Guachaca) y se reportaron ráfagas de disparos contra un supermercado en la zona de injerencia (Riohacha), lo que provocó pánico y forzó el cierre de varios comercios locales. Con el apoyo de maquinaria, grúas y personal de la Gobernación, las autoridades lograron retirar el último bus incinerado que mantenía bloqueada la vía, restableciendo al 100% el tránsito entre Santa Marta y La Guajira. De su interés: Tres soldados fueron asesinados en ataque con explosivos en el Meta; señalan a disidencias de ‘Calarcá’ La Gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, dijo en Blu Radio que “en estos momentos no hay paro armado”. Afirmó temprano que instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento a lo ocurrido. Aseguró que como medida preventiva se dispusieron clases alternas para colegios en las zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera. Otro de los episodios más graves de este martes ocurrió sobre la calle 30, entre los barrios La Lucha y El Pando, también en Santa Marta. Allí, hombres armados, presuntamente vinculados con esa estructura, habrían interceptado un taxi y posteriormente le prendieron fuego. El vehículo, que para su conductor representa su principal herramienta de trabajo, terminó envuelto en llamas a un costado de la vía. El hombre, que habría salido a trabajar pese al ambiente de temor que se vive en la ciudad, terminó viendo cómo el automóvil que utiliza para ganarse la vida era consumido por el fuego. El humo se hizo visible en medio del sector y el episodio provocó preocupación entre quienes se encontraban en los alrededores. El ataque ocurrió en una zona de tránsito habitual para trabajadores, conductores y residentes, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre la comunidad. De acuerdo con testimonios conocidos hasta ahora, durante el episodio se habrían escuchado disparos al aire. Los responsables, además, estarían gritando una frase que llamó particularmente la atención: “Aquí no hay pelagatos”. Pero el taxi no fue el único vehículo afectado durante esta jornada de tensión. En La Guajira, sobre la Troncal del Caribe y a la altura de Santa Rita de la Sierra, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca del sector del río Jerez en jurisdicción de La Guajira, hombres encapuchados habrían interceptado y posteriormente incendiado un camión de Servientrega. Lea aquí: Durante traslado de Digno Palomino a cárcel de Combita, le encontraron armas, celulares y chaleco antibalas El vehículo quedó en medio de la carretera luego del ataque, en una escena que volvió a poner a los transportadores en el centro de las amenazas relacionadas con el paro armado. Para quienes recorren diariamente esta vía, la presencia de hombres armados y la posibilidad de que un vehículo sea detenido representan una nueva señal de alarma. Frente a todo esto, De la Espriella aseguró que no se baja la guardia tras las recientes operaciones de la Fuerza Pública contra integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Lea también: Abatieron a alias Cholo, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras, la misma estructura de “Bendito Menor”

Así fue el operativo contra alias Cholo

El operativo de este lunes 21 de septiembre de 2026 se ejecutó en la vereda Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta. La acción conjunta de la Policía, a través de la Dirección de Antinarcóticos, y la Fuerza Aérea dejó como principal resultado la muerte de ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con el balance, siete integrantes de la organización fueron abatidos durante la operación. ‘Cholo’ había asumido el control de las finanzas y de las rutas de narcotráfico hacia Centroamérica tras la captura de alias Muñeca, según la Policía.

En el operativo también murió, según el reporte oficial, un hijo de alias ‘Pinocho’, señalado como máximo líder de esta estructura criminal. Las autoridades reportaron además la captura de tres personas, quienes habrían sido detenidas en flagrancia mientras portaban prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y armamento de largo alcance. Durante la operación fue incautado un arsenal que incluye 10 fusiles de asalto, entre ellos un Barrett calibre .50, usado para atentar contra helicópteros desde tierra, además de tres lanzagranadas, dos de ellos tipo M79 y uno MGL. También fueron decomisadas dos pistolas y 12 granadas, una de mano y 11 de 40 milímetros. El material incautado se completa con más de 3.500 cartuchos de diferentes calibres y decenas de proveedores, elementos que, según las autoridades, hacen parte del armamento utilizado por la organización en la zona. De interés: Este es Digno Palomino, el temido criminal que pasó de ‘Los Costeños’ a ‘Los Pepes’ y ahora pide someterse a la justicia Tras los operativos, gente de ‘Los Pachenca’ este martes en varios puntos de Santa Marta, como se ve en videos de redes sociales, ordenaron cerrar el comercio intimidando con armas de fuego y varios disparos a los dueños y administradores de los sitios.

“Han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores, y están cometiendo toda suerte de desmanes”, señaló el presidente. El mandatario también aseguró que ya se han producido capturas relacionadas con estos hechos. “En este momento, tenemos tres bandidos detenidos en Santa Marta y dos en Riohacha, y vamos por el resto, con toda la contundencia del Estado”, dijo el jefe de Estado. De la Espriella advirtió además que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra quienes integren esta estructura y condicionó la respuesta de la Fuerza Pública a la decisión de los integrantes de la organización de someterse a las autoridades. “Aquí el que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente que lo único que quiere es trabajar”, sostuvo. Le puede interesar: Capos disfrutan el blindaje que les ha dado la “paz total” El presidente reiteró que esa es la instrucción que impartió a la Fuerza Pública para enfrentar la situación en Santa Marta y otros municipios de la región. “Esa ha sido mi orden clara, expresa y contundente. A todo el mando militar y a todo el mando policial, vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde”, afirmó. De la Espriella insistió en que quienes no se sometan enfrentarán la acción de la Fuerza Pública. “Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como el derecho corresponde”, concluyó.

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