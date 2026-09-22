De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras compleja situación de orden público causada por “Los Pachenca”

El presidente Abelardo De la Espriella acaba de ordenar la militarización de Santa Marta, en Magdalena. “En este momento tenemos tres bandidos detenidos en Santa Marta y dos en Riohacha, y vamos por el resto”, afirmó el mandatario.
La medida es tomada luego de que este martes se reportaran en varios puntos de esa ciudad y zonas aledañas graves situaciones de orden público por cuenta de retaliaciones de la banda “los Pachenca” al abatimiento de alias Cholo, segundo cabecilla de ese grupo.
Uno de los hechos más notorios fue cometido por hombres armados que quemaron una tractomula frente a la Universidad Cooperativa en Santa Marta. El conductor fue obligado a descender del vehículo antes de que los hombres le prendieran fuego sobre la Troncal del Caribe.
Entérese: Abatieron a alias Cholo, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras, la misma estructura de “Bendito Menor”
Ante esta situación, De la Espriella dijo que impartió la orden de militarizar esa ciudad como parte de una estrategia para contener las acciones de la organización criminal. “He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”, manifestó.
“Como consecuencia de la acción decidida de nuestra Fuerza Pública, dando de baja a los bandidos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta”, afirmó De la Espriella.
Según el mandatario, los integrantes de esa estructura criminal han amenazado a comerciantes, pobladores y transportadores, además de protagonizar hechos de violencia en Santa Marta.